Синоптики предупредили, что 1 февраля на дорогах, кроме Юга, будет гололедица. Ветер Юго-Западный и Западный, 5-10 метров в секунду, на Западе страны местами порывы 15-20 метров в секунду.
Внимание Снег и похолодание: в Украину возвращается зимняя погода
В целом температура воздуха по всей стране ночью будет колебаться от 0 – 5 градусов мороза; днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, в Южной части и Закарпатье ожидают 1 – 6 градусов тепла.
В Карпатах снег, температура ночью и днем 4 – 9 градусов мороза.
Погода в городах Украины 1 февраля
Ужгород – +3...+5
Львов – +1...+3
Ивано-Франковск – +3...+5
Тернополь – 0...+2
Черновцы – +1...+3
Хмельницкий – 0...+2
Луцк – +1...+3
Ровно – +1...+3
Житомир – +1...+3
Винница – 0...+2
Одесса – +2...+4
Николаев – 0...+2
Херсон – +1...+3
Симферополь – +3...+5
Кропивницкий – 0...+2
Черкассы – 0…+2
Чернигов – 0…+2
Суммы – +1…+3
Полтава – 0...+2
Днепр – +1...+3
Запорожье – +2…+4
Донецк – -1…+1
Луганск – +1...+3
Харьков – 0...+2
Киев – 0...+1
Какая будет погода 1 февраля в Украине / Скриншот Укргидрометцентр
Прогноз погоды от Наталки Диденко.
Синоптикиня Наталья Диденко сообщила, что 1 февраля в большинстве областей Украины ожидается периодически снег и мокрый снег, на Юге будет преимущественно облачно, разве в Запорожье небольшие осадки.
Ветер северо-западный, умеренный, временами с сильными порывами. Температура воздуха пока почти не меняется: ночью небольшие минусы,
– сообщила Наталья Диденко.
Днем ожидают 1-4 градуса тепла, на Севере, Северо-востоке и в Карпатах 0-3 градуса мороза.
По ее словам, в Киеве февраль начнется снегом, мокрым снегом. На дорогах – либо снежная каша, либо гололедица.
Ветер в столице будет завтра порывистым, с северо-запада. В ближайшую ночь 1 – 3 градуса мороза, завтра днем 0 – 2 градуса тепла.