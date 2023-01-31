Синоптики предупредили, что 1 февраля на дорогах, кроме Юга, будет гололедица. Ветер Юго-Западный и Западный, 5-10 метров в секунду, на Западе страны местами порывы 15-20 метров в секунду.

Внимание Снег и похолодание: в Украину возвращается зимняя погода

В целом температура воздуха по всей стране ночью будет колебаться от 0 – 5 градусов мороза; днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, в Южной части и Закарпатье ожидают 1 – 6 градусов тепла.

В Карпатах снег, температура ночью и днем 4 – 9 градусов мороза.

Погода в городах Украины 1 февраля

Ужгород – +3...+5

Львов – +1...+3

Ивано-Франковск – +3...+5

Тернополь – 0...+2

Черновцы – +1...+3

Хмельницкий – 0...+2

Луцк – +1...+3

Ровно – +1...+3

Житомир – +1...+3

Винница – 0...+2

Одесса – +2...+4

Николаев – 0...+2

Херсон – +1...+3

Симферополь – +3...+5

Кропивницкий – 0...+2

Черкассы – 0…+2

Чернигов – 0…+2

Суммы – +1…+3

Полтава – 0...+2

Днепр – +1...+3

Запорожье – +2…+4

Донецк – -1…+1

Луганск – +1...+3

Харьков – 0...+2

Киев – 0...+1



Какая будет погода 1 февраля в Украине / Скриншот Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко.

Синоптикиня Наталья Диденко сообщила, что 1 февраля в большинстве областей Украины ожидается периодически снег и мокрый снег, на Юге будет преимущественно облачно, разве в Запорожье небольшие осадки.

Ветер северо-западный, умеренный, временами с сильными порывами. Температура воздуха пока почти не меняется: ночью небольшие минусы,

– сообщила Наталья Диденко.

Днем ожидают 1-4 градуса тепла, на Севере, Северо-востоке и в Карпатах 0-3 градуса мороза.

По ее словам, в Киеве февраль начнется снегом, мокрым снегом. На дорогах – либо снежная каша, либо гололедица.

Ветер в столице будет завтра порывистым, с северо-запада. В ближайшую ночь 1 – 3 градуса мороза, завтра днем 0 – 2 градуса тепла.

Обратите внимание! С 4 февраля в Украине возможно понижение температуры воздуха. По прогнозу Укргидрометцентра, средняя месячная температура в феврале будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, что на 1,5 – 2 градуса выше нормы. В то же время месячное количество осадков будет в пределах нормы – 29 – 83 миллиметра.