В интервью 24 Канала синоптикиня Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, что, несмотря на то, что до сих пор в январе наблюдали дефицит осадков, ведь начало месяца было довольно бесснежным, сейчас есть тенденция к тому, что все же погода приобретает зимний характер. В ближайшие дни будет падать снежок.

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Несколько больший снег может быть, конечно же, в Карпатском регионе. Однако, какого-то устойчивого снежного покрова, сильных снежных заносов до конца января не ожидаем,

– отметила Наталья Птуха.

Снижение температуры

В то же время, в феврале, по словам синоптикини, следует ожидать снижения температуры.

"Начало февраля будет близко к норме, а в дальнейшем уже будем смотреть и уточнять. Норма средней месячной температуры для Украины -2,2 градуса", – уточнила синоптика.

Обратите внимание! По прогнозу Укргидрометцентра, средняя месячная температура в феврале будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, что на 1,5 – 2 градуса выше нормы. В то же время месячное количество осадков будет в пределах нормы – 29 – 83 миллиметра.

Когда и где в Украине будет снег: подробный прогноз

Согласно с прогнозом Укргидрометцентра, 31 января практически по всей Украине будет снег или мокрый снег. Сухая погода будет только в районе Харьков – Днепр – Донецк – Запорожье. Температура без особых изменений. Днем от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла, а ночью – до 2 – 6 градусов мороза.



В большинстве областей страны будет снижаться / Скриншот Укргидрометцентр

Первое февраля осадки в Украине продолжатся. Мокрый снег и снег прогнозируется на Западе, Севере и в большинстве Восточных областей. На остальной территории – сухая погода с небольшой облачностью.

осадки в Украине продолжатся. Мокрый снег и снег прогнозируется на Западе, Севере и в большинстве Восточных областей. На остальной территории – сухая погода с небольшой облачностью. 2 февраля прогнозируют незначительное потепление: в центре и на Юге температура достигнет 3 – 5 градусов тепла. На Западе Украины ожидается мокрый снег, на Севере – снег и дожди, также осадки возможны в Донецкой области и в Крыму.

прогнозируют незначительное потепление: в центре и на Юге температура достигнет 3 – 5 градусов тепла. На Западе Украины ожидается мокрый снег, на Севере – снег и дожди, также осадки возможны в Донецкой области и в Крыму. 3 февраля , температура в большинстве областей будет от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла, на Юге до 4 градусов тепла. На Западе и Севере снова прогнозируют осадки в виде снега и мокрого снега, местами на Востоке – снег, а в Крыму дожди.

, температура в большинстве областей будет от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла, на Юге до 4 градусов тепла. На Западе и Севере снова местами на Востоке – снег, а в Крыму дожди. 4 февраля будет самый влажный день недели. Осадки накроют почти всю страну: на Западе и Севере температура днем не поднимется выше 2-5 градусов мороза, на остальной территории будет от 1 до 1 градуса тепла.

будет самый влажный день недели. Осадки накроют почти всю страну: на Западе и Севере температура днем не поднимется выше 2-5 градусов мороза, на остальной территории будет от 1 до 1 градуса тепла. Уже в воскресенье, 5 февраля Температура в Украине выровняется: днем будет от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, а ночью столбики термометров будут опускаться до 1 – 5 градусов мороза. На Западе и в большинстве Северных и Восточных областей будет снижаться.

"Январь завершается, но зима никуда не идет": февраль будет снежным

Синоптик Наталья Диденко тоже предупредила об изменении погоды в Украине. По ее словам, 31 января, атмосферные фронты предопределят периодические осадки в виде снега и мокрого снега практически повсюду.

Январь завершается в Украине более ясными проявлениями зимней погоды. Уже идет снег на западе Украины, к вечеру продвинется дальше, в Северные области,

– сообщила Наталья Диденко.



В феврале возможно похолодание / Фото Валентины Полищук, 24

В то же время уточнила, что это не означает круглосуточный снег и снежные сугробы, так как осадки предполагаются периодически, будут чередоваться с объяснениями.

В Киеве январь завершит свое пребывание снежком, гололедицей, ночным незначительным морозом и дневным 1-3 градусами тепла. Январь завершается, но зима еще никуда не уходит. Еще будут и снег, и морозы,

– добавила Наталья Диденко.

По ее прогнозу, после 4 февраля в Украину будет постепенно заходить более холодная воздушная масса.