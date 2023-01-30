Так, у інтерв'ю 24 Каналу синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, що попри те, що досі у січні спостерігали дефіцит опадів, адже початок місяця був доволі безсніжним, зараз є тенденція до того, що все ж таки погода набуває зимовий характер. Тож, найближчими днями падатиме сніжок.

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Дещо більший сніг може бути, звичайно ж, у Карпатському регіоні. Однак, якогось сталого снігового покриву, сильних снігових заметів до кінця січня не очікуємо,

– зазначила Наталія Птуха.

Зниження температури

Водночас у лютому, за словами синоптикині, варто очікувати зниження температури.

"Початок лютого буде близький до норми, а надалі вже будемо дивитися й уточнювати. Норма середньої місячної температури для України -2,2 градуса, " – уточнила синоптикиня.

Зверніть увагу! За прогнозом Укргідрометцентру, середня місячна температура у лютому буде від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, що на 1,5 – 2 градуси вище за норму. Водночас місячна кількість опадів буде в межах норми – 29 – 83 міліметри.

Коли і де в Україні буде сніг: детальний прогноз

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, 31 січня практично по всій Україні буде сніг або мокрий сніг. Суха погода буде лише в районі Харків – Дніпро – Донецьк – Запоріжжя. Температура без особливих змін. Вдень від 1 градуса морозу до 3 градусів тепла, а вночі – до 2 – 6 градусів морозу.



У більшості областей країни сніжитиме / Скриншот Укргідрометцентр

1 лютого опади в Україні продовжаться. Мокрий сніг та сніг прогнозують на Заході, Півночі та у більшості Східних областей. На решті території – суха погода з невеликою хмарністю.

опади в Україні продовжаться. Мокрий сніг та сніг прогнозують на Заході, Півночі та у більшості Східних областей. На решті території – суха погода з невеликою хмарністю. 2 лютого прогнозують незначне потепління: в центрі і на Півдні температура сягне 3 – 5 градусів тепла. На Заході України очікується мокрий сніг, на Півночі – сніг і дощі, також опади ймовірні в Донецькій області та в Криму.

прогнозують незначне потепління: в центрі і на Півдні температура сягне 3 – 5 градусів тепла. На Заході України очікується мокрий сніг, на Півночі – сніг і дощі, також опади ймовірні в Донецькій області та в Криму. 3 лютого , температура в більшості областей буде від 1 градуса морозу до 2 градусів тепла, на Півдні до 4 градусів тепла. На Заході та Півночі знову прогнозують опади у вигляді снігу та мокрого снігу, місцями на Сході – сніг, а в Криму дощі.

, температура в більшості областей буде від 1 градуса морозу до 2 градусів тепла, на Півдні до 4 градусів тепла. На Заході та Півночі знову місцями на Сході – сніг, а в Криму дощі. 4 лютого буде найвологіший день тижня. Опади накриють майже всю країну: на Заході та Півночі температура вдень не підніметься вище 2 – 5 градусів морозу, на решті території буде від 1 градуса морозу до 1 градуса тепла.

буде найвологіший день тижня. Опади накриють майже всю країну: на Заході та Півночі температура вдень не підніметься вище 2 – 5 градусів морозу, на решті території буде від 1 градуса морозу до 1 градуса тепла. Уже в неділю, 5 лютого, температура в Україні вирівняється: вдень буде від 1 градуса морозу до 1 градуса тепла, а вночі стовпчики термометрів опускатимуться до 1 – 5 градусів морозу. На Заході та в більшості Північних і Східних областей – сніжитиме.

"Січень завершується, але зима нікуди не йде": лютий буде сніжним

Синоптикиня Наталка Діденко теж попередила про зміну погоди в Україні. За її словами, 31 січня, атмосферні фронти зумовлять періодичні опади у вигляді снігу та мокрого снігу практично повсюди.

Січень завершується в Україні яснішими проявами зимової погоди. Вже йде сніг на заході України, до вечора просунеться далі, до Північних областей,

– повідомила Наталка Діденко.



У лютому можливе похолодання / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Водночас уточнила, що це не означає цілодобовий сніг та снігові кучугури, бо опади передбачаються періодично, чергуватимуться із поясненнями.

У Києві січень завершить своє перебування сніжком, ожеледицею, нічним незначним морозом та денним 1 – 3 градусами тепла. Січень завершується, проте зима ще нікуди не йде. Ще будуть й сніг, й морози,

– додала Наталка Діденко.

За її прогнозом, після 4 лютого в Україну поступово заходитиме холодніша повітряна маса.