Холоднее всего днем будет на Западе, а теплее всего – на Юге. Температура воздуха днем будет колебаться от -1 до +14 градусов.
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Погода в регионах
На Западе в большинстве областей ночью ожидают сильные дожди и мокрый снег. Днем дожди должны ослабнуть, но так же возможны осадки в виде мокрого снега. Холоднее всего будет на Львовщине – днем там температура воздуха будет колебаться в пределах от -1 до +1 градуса.
На Севере, Востоке и в центре ночью не прогнозируют сильные осадки – в основном будут мелкие дожди. Днем осадки будут значительно сильнее почти во всех областях, кроме Луганщины. Там же день будет самым прохладным для регионов Юга, Востока и Центра – от +5 до +7 градусов.
На Юге 11 декабря будет достаточно теплым, но также с дождями. Воздух прогреется до +13…+14 градусов, но как ночью, так и днем ожидают осадки в виде дождя.
В Киеве ночью синоптики прогнозируют небольшой дождь, который станет сильнее днем. Температура воздуха будет колебаться в пределах +7…+9 градусов.
Погода в городах
Ужгород – +4...+6
Львов – -1...+1
Ивано-Франковск – 0...+2
Тернополь – 0...+2
Черновцы – 0...+2
Хмельницкий – +2...+4
Луцк – 0...+2
Ровно – 0...+2
Житомир – +6...+8
Винница – +7...+9
Одесса – +12...+14
Николаев – +11...+13
Херсон – +11...+13
Симферополь – +12…+14
Кропивницкий – +9...+11
Черкассы – +8...+10
Чернигов – +6...+8
Сумы – +7...+9
Полтава – +8...+10
Днепр – +9...+11
Запорожье – +10...+12
Донецк – +8...+10
Луганск – +5...+7
Харьков – +7...+9
Киев – +7...+9
Прогноз погоды на 11 декабря / Карта Windy