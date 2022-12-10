Какая будет погода в Киеве на Новый год

Новогодние морозы в Киеве не будут слишком резкими. Температура воздуха станет постепенно опускаться с 24 декабря.

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23 декабря столбики термометров днем покажут -2 градуса, а на следующий день -8 градусов. При этом ночная температура будет составлять -13 градусов. Дальше температура будет падать до -10, -12 градусов, по ночам – до -16 градусов.

Днем 31 декабря столбики термометров опустятся до -21 градуса, а в новогоднюю ночь синоптики прогнозируют -31 градус. Днем 1 января температура воздуха будет еще холоднее -26 градусов.

Снег на Новый год падать не будет, однако на поверхности земли останется. Ведь он будет идти в течение 2 недель до Нового года. В общей сложности 31 декабря – 1 января небо будет не пасмурным, а ясным.

Такие сильные морозы не продлятся долго. Они накроют Киев только на Новый год. 3 января температура поднимется до -10 градусов днем, а на следующий день столбики термометров будут колебаться у отметки в 0 градусов.



В Киеве на Новый год обещают мощный холод / Скриншот из Gismeteo

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Что будет происходить в других городах Украины

На Новый год похолодание обещают не только в Киеве, но и других городах Украины. На Востоке и Севере также будут сильные морозы – температура воздуха опустится до -30 градусов.

Столбики термометров не достигнут этой отметки только на Западе и Юге Украины. Во Львове синоптики обещают -17 градусов днем и -20 градусов ночью. В Одессе будет холоднее – до -23 градусов. Кстати, на Новый год снег будет падать только на Юге Украины.