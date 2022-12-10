Яка буде погода у Києві на Новий рік

Новорічні морози у Києві не будуть дуже різкими. Температура повітря почне поступово опускатися з 24 грудня.

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23 грудня стовпчики термометрів вдень покажуть -2 градуси, а вже наступного дня – -8 градусів. При цьому нічна температура становитиме -13 градусів. Далі температура падатиме до -10, -12 градусів, ночами – до -16 градусів.

Вдень 31 грудня стовпчики термометрів опустяться до -21 градуса, а у новорічну ніч синоптики прогнозують -31 градус. Вдень 1 січня температура повітря буде ще холоднішою – -26 градусів.

Сніг на Новий рік не падатиме, однак на поверхні землі лежатиме. Адже впродовж 2 тижнів до Нового року сніжитиме кожен день. Загалом 31 грудня – 1 січня небо буде не похмурим, а ясним.

Такі люті морози не триватимуть довго. Вони накриють Київ лише на Новий рік. 3 січня температура підійметься до -10 градусів вдень, а вже наступного дня стовпчики термометрів коливатимуться біля позначки у 0 градусів.



У Києві на Новий рік обіцяють потужний холод / Скриншот з Gismeteo

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Що відбуватиметься в інших містах України

На Новий рік похолодання обіцяють не лише у Києві, а й в інших містах України. На Сході та Півночі також будуть потужні морози – температура повітря опуститься до -30 градусів.

Стовпчики термометрів не сягнуть цієї позначки лише на Заході та Півдні України. У Львові синоптики обіцяють -17 градусів вдень та -20 градусів вночі. В Одесі буде холодніше – до -23 градусів. До речі, на Новий рік сніг падатиме тільки на Півдні України.