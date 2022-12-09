Весняне тепло з дощами
Потепління завітає в Україну 10 – 12 грудня. Температура повітря підійметься аж до +12 градусів.
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У більшості областей України температура повітря стрибне до весняних позначок: +4...+12 градусів. Волога погода та сильний вітер будуть дражнити зимове потепління,
– розповіла синоптикиня Наталка Діденко.
При цьому погода буде мокрою. Синоптикиня обіцяє дощі, а подекуди – мокрий сніг з дощем. Крім того, будуть доволі сильні пориви вітру.
В Україні не буде холодної зими
Народний синоптик Станіслав Щедрін говорив, що погода в Україні взимку більше нагадуватиме осінь. Все тому, що буде багато рясних дощів і дуже мало морозу.
Загалом ця зима буде теплішою, аніж 2 попередні. Крижані повітряні маси надійдуть наприкінці січня – початку лютого. Тоді температура повітря місцями опуститься до -20...-15 градусів. Однак на довго таке похолодання не затримається. Стовпчики термометрів за кілька днів знову підіймуться.