Воздух 19 июля ожидается свежим, поскольку Украину и всю восточную часть Европы покроют северо-западные и северные воздушные потоки из Скандинавии и Арктики. Воздушная масса в Украине будет умеренно теплой.
Кстати Адская жара на Западе и грозы на Севере: прогноз погоды на неделю 18 – 24 июля
В течение дня столбик термометра в среднем достигнет +20...+25 градусов. Жарче всего будет в южной части Украины и на Закарпатье +25...+28 градусов.
Прогноз погоды от Натальи Диденко
Синоптики Наталья Диденко сообщила, что антициклон обусловит сухую солнечную погоду в большинстве областей Украины. По ее словам, части северных атмосферных фронтов "черкнут" по нашим северным областям, из-за чего там местами ожидаются дожди с грозами.
Как сообщила синоптик, 19 июля в Киеве температура воздуха будет колебаться в пределах +22, +23 градусов. Также в столице вырастет облачность и пройдет небольшой дождь. Местами следует ждать грозы.
Пока что в Украине будет преобладать умеренно теплая погода, во второй половине недели градусы повысятся. На неделе дождей будет мало, если вообще они появятся,
– написала Наталья Диденко.
Прогноз погоды в городах Украины на 19 июля
Ужгород – +25...+27
Львов – +24...+26
Ивано-Франковск – +23...+25
Тернополь – +23...+25
Черновцы – +24...+26
Хмельницкий – +22...+24
Луцк – +22...+24
Ровно – +21...+23
Житомир – +20...+22
Винница – +24...+26
Одесса – +24...+26
Николаев – +25...+27
Херсон – +25...+27
Симферополь – +24...+26
Кропивницкий – +23...+25
Черкассы – +21...+23
Чернигов – +18...+20
Суммы – +19..+21
Полтава – +22...+24
Днепр – +22...+26
Запорожье – +26...+28
Донецк – +24...+26
Луганск – +25...+27
Харьков – +24...+26
Киев – +20...+22