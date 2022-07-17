Погода в Украине в течение следующей недели будет отличаться в разных регионах. На Востоке и Севере она будет комфортной и теплой, а на Западе и Юге – сухой и жаркой.

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Где ждать +42 градуса

На Закарпатье неделя начнется с +27 градусов. Воздух каждый день постепенно будет прогреваться и уже в пятницу температура поднимется до +37 градусов, а в субботу – вообще до аномальных +42 градусов. Небо в эти дни будет безоблачным, так что не находитесь долго под открытым солнцем, ведь это – опасно. Кстати, ночью тоже будет очень тепло – +22 градуса. В воскресенье столбики термометров на Закарпатье немножко опустятся – до +28 градусов и на небе наконец появятся облака.

Во Львове в понедельник еще будет свежо – +22 градуса, однако воздух начнет прогреваться, и в субботу уже будет +35 градусов. Начиная со среды, солнце за облака не будет заходить, так что это идеальное время, чтобы позагорать. Однако помните о защитных кремах!

На Севере традиционно будет тепло. В течение недели столбики термометров будут колебаться в пределах +28...+31 градуса в Одессе и Крыму, а также +30...+32 градусов в Николаеве и Херсоне. Небо может укрыться облаками во вторник, среду и пятницу, во все остальные дни будет ясно. Кстати, ночь на четверг обещают очень теплой – +23 градуса.

На Севере будут грозы и дожди

Для жителей северных областей погода подготовила и дожди, и жару. Так, синоптики прогнозируют на среду грозу и +23 градуса. В четверг дождь будет падать с самого утра, небольшие осадки возможны также в пятницу. Однако на выходных уже будет +28...+31 градус тепла. Небо прогнозируют солнечным и облачным, поэтому, вероятно, что погода будет достаточно комфортной.

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Какую погоду обещают на Востоке

В будни в Харькове будет свежо и тепло. В среду столбики термометров взлетят до +25 градусов, а уже в четверг опустятся до +20 градусов. Кроме того, в этот день возможен дождь. Более жаркую погоду прогнозируют на выходных – +27 градусов в субботу и +32 градуса в воскресенье.

Во всех других восточных областях воздух в течение недели будет теплее. Столбики термометров будут колебаться в пределах +27...+30 градусов.

Прогноз погоды в Киеве

В Киеве неделя начнется с комфортных показателей – +22..+24 градусов. В среду воздух прогреется до +27 градусов, а уже на следующий день температура опустится до +22 градусов. Небо прогнозируют облачным с прояснениями. На выходных, как и во всех других городах Украины, столбики термометров в столице поднимутся. В частности, воздух прогреется до +30...+33 градусов.