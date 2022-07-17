Погода в Україні впродовж наступного тижня відрізнятиметься у різних регіонах. На Сході та Півночі вона буде комфортною й теплою, а на Заході й Півдні – сухою й жаркою.

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Де чекати на +42 градуси

На Закарпатті тиждень розпочнеться з +27 градусів. Повітря кожного дня поступово прогріватиметься й вже у п'ятницю температура підійметься до +37 градусів, а в суботу – взагалі до аномальних +42 градусів. Небо у ці дні буде безхмарним, то ж не перебувайте довго під відкритим сонцем, адже це – небезпечно. До речі, уночі теж буде дуже тепло – +22 градуси. У неділю стовпчики термометрів на Закарпатті трошки опустяться – до +28 градусів й на небі нарешті з'являться хмари.

У Львові в понеділок ще буде свіжо – +22 градуси, однак повітря почне прогріватися, й у суботу вже буде +35 градусів. Починаючи від середи сонце за хмари не заходитиме, то ж це ідеальний час, щоб позасмагати. Однак пам'ятаєте про захисні креми!

На Півночі традиційно буде тепло. Упродовж тижня стовпчики термометрів коливатимуться у межах +28...+31 градусів в Одесі та Криму, а також +30...+32 градусів у Миколаєві й Херсоні. Небо може вкритися хмарами у вівторок, середу та п'ятницю, в усі інші дні буде ясно. До речі, ніч на четвер обіцяють дуже теплою – +23 градуси.

На Півночі будуть грози та дощі

Для мешканців північних областей погода підготувала і дощі, і спеку. Так, синоптики прогнозують на середу грозу та +23 градуси. У четвер дощ падатиме від самого ранку, невеликі опади можливі також у п'ятницю. Однак на вихідних вже буде +28...+31 градусів тепла. Небо прогнозують сонячним та хмарним, то ж, ймовірно, що погода буде доволі комфортною.

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Яку погоду обіцяють на Сході

У будні в Харкові буде свіжо й тепло. В середу стовпчики термометрів підіймуться до +25 градусів, а вже у четвер опустяться до +20 градусів. Крім того, в цей день можливий дощ. Спекотнішу погоду прогнозують на вихідних – +27 градусів у суботу та +32 градуси в неділю.

В усіх інших східних областях повітря впродовж тижня буде теплішим. Стовпчики термометрів коливатимуться у межах +27...+30 градусів.

Прогноз погоди у Києві

У Києві тиждень почнеться з комфортних показників – +22..+24 градусів. У середу повітря прогріється до +27 градусів, а вже наступного дня температура опуститься до +22 градусів. Небо прогнозують хмарним з проясненнями. На вихідних, як і в усіх інших містах України, стовпчики термометрів у столиці підіймуться. Зокрема, повітря прогріється до +30...+33 градусів.