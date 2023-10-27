Столбики термометра несколько поднимутся по сравнению с 26 октября. Ветряно будет на всей территории страны, особенно – в Карпатах, где порывы будут достигать 15 – 20 метров в секунду.

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Прогноз погоды на 27 октября.

В пятницу, 27 октября, ночью будет дождь по всей территории Украины, впрочем, осадки не будут обильными. Днем осадки ожидаются только в западных областях – Закарпатской, Львовской, Волынской, Ровенской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Хмельницкой и Черновицкой. Небольшие дожди прогнозируют и в Житомирской и Винницкой областях, а также в Луганской области. В других регионах синоптики не прогнозируют осадки.

Температура воздуха, несмотря на дожди, будет на несколько градусов теплее. На Западе и Севера Столбики термометров покажут от +13 до +16 градусов. Немного теплее будет в центральных и восточных областях, где прогнозируют +16…+21 градусов тепла. На Юге до сих пор сохраняется теплая погода - там температура воздуха будет +20...+23 градусов.

Днем, кроме западных областей, погода будет облачной. Синоптики прогнозируют преимущественно юго-западный ветер от 7 до 12 метров в секунду. В Карпатах предупреждают о порывах до 15-20 метров в секунду.

Какая будет температура в областных центрах

Киев +14...+16;

Ужгород +14...+16;

Львов +13...+15;

Ивано-Франковск +14...+16;

Тернополь +13...+15;

Черновцы +14...+16;

Хмельницкий +14...+16;

Луцк +13...+15;

Ровно +13...+15;

Житомир +14...+16;

Винница +15...+17;

Одесса +20...+22;

Николаев +20...+22;

Херсон +21...+23;

Симферополь +20...+22;

Кропивницкий +16...+18;

Черкассы +16...+18;

Чернигов +14...+16;

Суммы +14...+16;

Полтава +15...+17;

Днепр +16...+18;

Запорожье +20...+22;

Донецк +16...+18;

Луганск +14…16;

Харьков +14…16.



Точный прогноз погоды в Украине 27 октября / Карта Укргидрометцентра.

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