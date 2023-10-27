Стовпчики термометрі дещо підіймуться, порівняно з 26 жовтня. Вітряно буде на всій території країни, особливо – у Карпатах, де пориви сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду.

До теми По всій Україні дощитиме: коли посиляться опади, скільки днів литиме

Прогноз погоди на 27 жовтня

У п’ятницю, 27 жовтня, вночі дощитиме по всій території України, втім опади не будуть рясними. Удень опади очікуються лише у західних областях – Закарпатській, Львівській, Волинській, Рівненській, Тернопільській, Івано-Франківській, Хмельницькій та Чернівецькій. Невеликі дощі прогнозують й в Житомирській та Вінницькій областях, а також на Луганщині. В інших регіонах синоптики не прогнозують опадів.

Температура повітря попри дощі буде на кілька градусів теплішою. На Заході й Півночі стовпчики термометрів покажуть від +13 до +16 градусів. Дещо тепліше буде у центральних та східних областях, де прогнозують +16...+21 градусів тепла. На Півдні досі зберігається тепла погода – там температура повітря сягатиме +20...+23 градусів.

Удень, окрім західних областей, погода буде хмарною. Синоптики прогнозують переважно південно-західний вітер від 7 до 12 метрів за секунду. У Карпатах попереджають про пориви до 15 – 20 метрів за секунду.

Якою буде температура в обласних центрах

  • Київ +14...+16;
  • Ужгород +14...+16;
  • Львів +13...+15;
  • Івано-Франківськ +14...+16;
  • Тернопіль +13...+15;
  • Чернівці +14...+16;
  • Хмельницький +14...+16;
  • Луцьк +13...+15;
  • Рівне +13...+15;
  • Житомир +14...+16;
  • Вінниця +15...+17;
  • Одеса +20...+22;
  • Миколаїв +20...+22;
  • Херсон +21...+23;
  • Сімферополь +20...+22;
  • Кропивницький +16...+18;
  • Черкаси +16...+18;
  • Чернігів +14...+16;
  • Суми +14...+16;
  • Полтава +15...+17;
  • Дніпро +16...+18;
  • Запоріжжя +20...+22;
  • Донецьк +16...+18;
  • Луганськ +14…16;
  • Харків +14…16.


Точний прогноз погоди в Україні 27 жовтня / Карта Укргідрометцентру