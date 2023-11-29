Синоптики предупредили о 3-м уровне снеголавинной опасности на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей. Из-за снегопадов и вьюги 29 – 30 ноября там возможно сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин.
Смотрите также Налипание мокрого снега, гололедица и туман: власть предупреждает киевлян о непогоде
Какая будет погода в регионах Украины
В большинстве областей Украины погода будет облачная с прояснениями и без осадков. Правда, кое-где таки будет снежить:
- в северо-восточных областях – ночью будет небольшой снег;
- на Закарпатье и Прикарпатье – умеренный мокрый снег днем, местами – налипание мокрого снега, гололедица.
Кроме того, синоптики предупредили об гололедице на дорогах в:
- западных;
- северных;
- большинстве центральных и Харьковской областей.
Поэтому в этих областях объявили о 1 уровне опасности, то есть жёлтом.
Синоптики предупредили об гололеде 30 ноября 2023 года
В Украине будет не слишком тихая погода, ведь прогнозируют западный и юго-западный ветер, достигающий 7 – 12 метров в секунду, в Карпатах – местами порывы до 15 – 20 метров в секунду.
В среднем температура составит:
- ночью – 3 – 8 градусов мороза, на Западе Украины – 6 – 11 градусов, на юго-восточном направлении – нулевая температура;
- днем – от 3 градусов мороза до 2 – тепла, на Юге страны будет чуть ли не самое теплое – 1 – 6 градусов тепла.
Самая теплая погода в Крыму – до 4 – 9 градусов тепла днем и до 1 – 6 ночью.
Кстати, в Киевской области будет облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем осадков не прогнозируют, однако предупреждают об гололедице на дорогах.
Температура ночью – 3 – 8 градусов мороза, днем – от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. В Киеве ночью 4 – 6 градусов мороза, днем – нулевая температура,
– заявили синоптики.
Более того, специалисты Укргидрометцентра объяснили, что 30 ноября могут появиться и усилиться ледовые явления в виде заберегов, шугохода к установке ледостава в реках суббассейнов:
- Верхнего и Среднего Днепра,
- Десны,
- Припяти,
- Киевском,
- Каневском и мелководье Кременчугского водохранилищ.
Именно поэтому могут сформироваться льды с резким колебанием уровней воды.
Кое-где даже пришлось объявлять 3 уровень опасности, то есть коричневый. Ведь из-за опустошения Каховского водохранилища и вхождения Днепра в старое природное русло уровни воды значительно ниже отметок водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях.
Синоптики предупредили об опасности на воде
Какая будет погода в городах Украины
- Киев – -1…+1
- Ужгород – -1…+1
- Львов – -1…+1
- Ивано-Франковск – -4…-2
- Тернополь – -1…+1
- Черновцы – -4…-2
- Хмельницкий – -1…+1
- Луцк – 0…-2
- Ровно – 0…-2
- Житомир – -1…+1
- Винница – -1…+1
- Одесса – +1…+3
- Николаев – +3…+5
- Херсон – +1…+3
- Симферополь – +3…+5
- Кропивницкий – 0…+2
- Черкассы – -1…+1
- Чернигов – 0...+2
- Суммы – -4…-2
- Полтава – 0…+2
- Днепр – 1…+3
- Запорожье – +2…+4
- Донецк – 0…+2
- Луганск – -1…+1
- Харьков – -1…+1
Погода в Украине 30 ноября / Карта Укргидрометцентра