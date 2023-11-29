Синоптики попередили про 3 рівень сніголавинної небезпеки на високогiр'ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей. Через снігопади та хуртовини 29 – 30 листопада там можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин.
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Якою буде погода в регіонах України
У більшості областей України погода буде хмарною з проясненнями та без опадів. Щоправда, подекуди таки сніжитиме:
- у північно-східних областях – вночі буде невеликий сніг;
- на Закарпатті та Прикарпатті – помірний мокрий сніг вдень, місцями – налипання мокрого снігу, ожеледь.
Окрім того, синоптики попередили про ожеледицю на дорогах у:
- західних;
- північних;
- більшості центральних та Харківської областей.
Через це у цих областях оголосили про 1 рівень небезпечності, тобто жовтий.
Синоптики попередили про ожеледицю 30 листопада 2023 року
В Україні буде не надто тиха погода, адже прогнозують західний та південно-західний вітер, який сягатиме 7 – 12 метрів за секунду, в Карпатах – місцями пориви до 15 – 20 метрів за секунду.
В середньому температура становитиме:
- вночі – 3 – 8 градусів морозу, на Заході України – 6 – 11 градусів, на південно-східному напрямку – нульова температура;
- вдень – від 3 градусів морозу до 2 – тепла, на Півдні країни буде ледь не найтепліше – 1 – 6 градусів тепла.
Найтеплішою буде погода в Криму – до 4 – 9 градусів тепла вдень та до 1 – 6 вночі.
До речі, у Київській області буде хмарно з проясненнями, вночі – місцями невеликий сніг, вдень опадів не прогнозують, проте попереджають про ожеледицю на дорогах.
Температура вночі – 3 – 8 градусів морозу, вдень – від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. У Києві вночі 4 – 6 градусів морозу, вдень – нульова температура,
– заявили синоптики.
Ба більше, фахівці Укргідрометцентру пояснили, що 30 листопада можуть з'явитись і посилитись льодові явища у вигляді заберегів, шугоходу до встановлення льодоставу в річках суббасейнів:
- Верхнього та Середнього Дніпра,
- Десни,
- Прип'яті,
- Київському,
- Канівському та мілководдях Кременчуцького водосховищ.
Саме тому можуть сформуватись зажори льоду з різким коливанням рівнів води.
Подекуди навіть довелось оголошувати 3 рівень небезпеки, тобто коричневий. Адже через спустошення Каховського водосховища та входження Дніпра в старе природне русло рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях.
Синоптики попередили про небезпеку на воді
Якою буде погода в містах України
- Київ – -1…+1
- Ужгород – -1…+1
- Львів – -1…+1
- Івано-Франківськ – -4…-2
- Тернопіль – -1…+1
- Чернівці – -4…-2
- Хмельницький – -1…+1
- Луцьк – 0…-2
- Рівне – 0…-2
- Житомир – -1…+1
- Вінниця – -1…+1
- Одеса – +1…+3
- Миколаїв – +3…+5
- Херсон – +1…+3
- Сімферополь – +3…+5
- Кропивницький – 0…+2
- Черкаси – -1…+1
- Чернігів – 0...+2
- Суми – -4…-2
- Полтава – 0…+2
- Дніпро – 1…+3
- Запоріжжя – +2…+4
- Донецьк – 0…+2
- Луганськ – -1…+1
- Харків – -1…+1
Погода в Україні 30 листопада / Карта Укргідрометцентру