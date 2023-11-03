Через Правобережье Украины в выходные пройдет циклон. Во многих регионах будет дождливая погода однако температура без существенных изменений.
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Какая будет погода в Украине в субботу
В северных и центральных областях сильные дожди, на востоке и юго-востоке без осадков. Небольшие дожди ночью следует ожидать в западной, восточной, Житомирской и Винницкой областях.
Днем в северных и большинстве центральных областей умеренные, местами сильные дожди. На остальной территории без существенных осадков.
В субботу ночью в западных, днем в центральных, южных областях местами порывы ветра 15 – 20 метров в секунду.
Температура ночью почти по всей Украине 5 – 12 градусов тепла, днем 12 – 19. В южной части ночью 13 – 17, а днем 20 – 23 градуса тепла.
В Киеве температура воздуха ночью 7 – 9 градусов и 14 – 16 днем. Погода в столице будет облачной с прояснениями. Днем умеренный, местами сильный дождь.
Погода в областных центрах
- Киев +14...+16
- Ужгород +14...+16
- Львов +14...+16
- Ивано-Франковск +14...+16
- Тернополь +15...+17
- Черновцы +14...+16
- Хмельницкий +15...+17
- Луцк +13...+15
- Ровно +14...+16
- Житомир +14...+16
- Винница +15...+17
- Одесса +20...+22
- Николаев +20...+22
- Херсон +20...+22
- Симферополь +22...+24
- Кропивницкий +18...+20
- Черкассы +15...+17
- Чернигов +13...+15
- Сумы +13...+15
- Полтава +15...+17
- Днепр +16...+18
- Запорожье +19...+21
- Донецк +16...+18
- Луганск +14...+16
- Харьков +14...+16
Прогноз погоды в Украине на 4 ноября / Карта Укргидрометцентра