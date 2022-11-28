Осень уже позади, а 29 ноября – это фактически последний вторник ноября этого года. Хотя зима подступает, однако пока можно выдохнуть с облегчением, потому что очень низких температур еще нет.

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Какая ситуация в разных регионах нашего государства

В целом погоду по всей Украине можно описать одним словом – "облачно". В столице утром, идя на работу, стоит хорошо одеться, потому что с ночи будет гололедица. В общей сложности жители всех центральных регионов, в частности Киевской области, рискуют попасть под дождь, что местами будет похож на мокрый снег. Такая же ситуация на Севере – в Сумской и Черниговской областях.

На Западе, Востоке и Юге осадков не должно быть, однако в Хмельницком и Одессе прогнозируется небольшой мокрый снег. Хотя стоит также отметить, что прояснения ожидаются в Донецкой, Луганской, Харьковской и Закарпатской областях.

Температура в течение суток будет колебаться от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. В Карпатах отметки термометра могут достичь даже -8 градусов Цельсия.

Погода в городах страны 29 ноября.

Киев – -1…+1

Ужгород – +6...+8

Львов – -2...+4

Ивано-Франковск – +1...+3

Тернополь – 0...+2

Черновцы – 0...+2

Хмельницкий – -1...+1

Луцк – -1...+1

Ровно – -1...+1

Житомир – 0...+2

Винница – +2...+3

Одесса – +3...+5

Николаев – +3...+5

Херсон – +5...+7

Кропивницкий – +2…+3

Черкассы – +1…+3

Чернигов – -1…+1

Сумы – -3...-1

Полтава – 0...+2

Днепр – +1...+3

Запорожье – +2…+4

Донецк – -1…+1

Луганск – -4...-2

Харьков – -1...+1

Симферополь – +7…+9

Прогноз погоды на 29 ноября / Карта Укргидрометцентра