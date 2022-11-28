Осінь уже позаду, а 29 листопада – це фактично останній вівторок листопада у цьому році. Хоч зима підступає, однак поки можна видихнути з полегшенням, бо дуже низьких температур немає ще бути.
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Яка ситуація у різних регіонах нашої держави
Загалом погоду по всій Україні можна описати одним словом – "хмарно". У столиці вранці, йдучи на роботу, варто добре вдягнутися, тому що з ночі буде ожеледиця. Загалом жителі всіх центральних регіонів, зокрема Київщини, ризикують потрапити під дощ, що місцями буде схожий на мокрий сніг. Така ж ситуація на Півночі – у Сумській та Чернігівській областях.
На Заході, Сході та Півдні опадів не має бути, однак у Хмельницькому та Одесі прогнозують невеликий мокрий сніг. Хоча варто також відзначити, що прояснення очікуються на Донеччині, Луганщині, Харківщині та Закарпатті.
Температура протягом доби коливатиметься від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. У Карпатах позначки термометра можуть досягти навіть -8 градусів за Цельсієм.
Погода у містах країни 29 листопада
- Київ – -1…+1
- Ужгород – +6...+8
- Львів – -2...+4
- Івано-Франківськ – +1...+3
- Тернопіль – 0...+2
- Чернівці – 0...+2
- Хмельницький – -1...+1
- Луцьк – -1...+1
- Рівне – -1...+1
- Житомир – 0...+2
- Вінниця – +2...+3
- Одеса – +3...+5
- Миколаїв – +3...+5
- Херсон – +5...+7
- Кропивницький – +2…+3
- Черкаси – +1…+3
- Чернігів – -1…+1
- Суми – -3...-1
- Полтава – 0...+2
- Дніпро – +1...+3
- Запоріжжя – +2…+4
- Донецьк – -1…+1
- Луганськ – -4...-2
- Харків – -1...+1
- Сімферополь – +7…+9
Прогноз погоди на 29 листопада / Карта Укргідрометцентру