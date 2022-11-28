Таких снігопадів, як у листопаді, у грудні майже не буде. Погода у перший місяць зими взагалі не дуже буде зимовою.

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Українцям обіцяють теплий грудень

За даними синоптичного ресурсу, на Заході України денних морозів у грудні не буде. Температура повітря коливатиметься у межах +1...+5 градусів. Сніг можливий:

13 грудня,

21 – 22 грудня,

28 – 29 грудня.

У Києві снігу буде менше, а 24 – 25 грудня обіцяють період дощів. Перед тим, 13 – 19 лютого, у столиці пануватиме суха погода. Не буде ні дрібного снігу, ні дощу, а на небі світиме яскраве сонце.

На Півдні України взагалі буде по-осінньому тепло. В Одесі температура повітря періодично прогріватиметься до +10 градусів, а іноді стовпчики термометрів підійматимуться навіть до +13 градусів. Упродовж грудня синоптики обіцяють більше дощів, аніж снігу. Мокро буде:

14 – 15 грудня,

23 – 25 грудня.

Де таки будуть морози й сніг

Снігопади у перший місяць зими будуть лише на північному сході України. Там сніжитиме часто, а температура повітря мінімально опуститься до -3 градусів вдень. Сильніші морози можливі вночі – до -11 градусів 9 грудня. Більше таких морозів не буде.

На Сході України взагалі будуть температурні каруселі. Повітря то прогріватиметься до +11 градусів, то буде холодним до -3 градусів.