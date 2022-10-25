В среду погода в Украине будет облачной с прояснениями. В западных, Винницкой и большинстве южных областей без существенных осадков.

Кстати Это страшное потепление, – синоптик рассказал, на сколько в Украине возросла температура воздуха.

В то же время на Левобережье ожидаются умеренные, а местами даже значительные дожди. Температура воздуха ночью +6+11, на юге страны до +13. Днем +11+16, в Одесской и Николаевской областях до +20.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Синоптик Наталка Диденко сообщает, что 26 октября в Украине будет тепло. Воздух будет теплым днем и ночью.

В течение дня ожидается +12+18, на северо-востоке +9+12 градусов. Ночь – также теплая +8+12, на Юге до +14 градусов,

– информирует синоптик.

По словам Диденко, более интенсивные дожди пройдут в восточных областях Украины. На остальной территории будет влажная погода и местами с небольшими дождями.

В Киеве среда обещает сырость, небольшой дождь и максимальную температуру воздуха до +14 градусов.

Прогноз погоды в городах на 26 октября

Ужгород – +8...+16

Львов – +10...+16

Ивано-Франковск – +10...+16

Тернополь – +10...+14

Черновцы – +11...+17

Хмельницкий – +10...+14

Луцк – +10...+14

Ровно – +11...+15

Житомир – +9...+13

Винница – +10...+15

Одесса – +13...+18

Николаев – +13...+18

Херсон – +13...+18

Симферополь – +10...+15

Кропивницкий – +11...+15

Черкассы – +11...+15

Чернигов – +10...+13

Сумы – +11...+14

Полтава – +11...+14

Днепр – +11...+15

Запорожье – +11...+16

Донецк – +9...+11

Луганск – +9...+11

Харьков – +9...+12

Киев – +10...+14



Погода в Украине на 26 октября / Карта Sinoptik