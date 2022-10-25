У середу погода в Україні буде хмарна з проясненнями. У західних, Вінницькій та більшості південних областей без істотних опадів.
До речі Це страшенне потепління, – синоптик розповів, на скільки в Україні зросла температура повітря
Водночас на Лівобережжі очікуються помірні, а місцями навіть значні дощі. Температура повітря вночі +6+11, на Півдні країни до +13. Вдень +11+16, на Одещині та Миколаївщині до +20.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
Синоптикиня Наталка Діденко повідомляє, що 26 жовтня в Україні буде тепло. Повітря буде теплим вдень і вночі.
Впродовж дня очікується +12+18 градусів, на північному сході +9+12 градусів. Ніч – також тепла +8+12, на Півдні до +14 градусів,
– інформує синоптикиня.
За словами Діденко, інтенсивніші дощі пройдуть у східних областях України. На решті території буде волога погода й місцями з невеликими дощами.
У Києві середа обіцяє вогкість, невеликий дощ і максимальну температуру повітря до +14 градусів.
Прогноз погоди в містах на 26 жовтня
Ужгород – +8...+16
Львів – +10...+16
Івано-Франківськ – +10...+16
Тернопіль – +10...+14
Чернівці – +11...+17
Хмельницький – +10...+14
Луцьк – +10...+14
Рівне – +11...+15
Житомир – +9...+13
Вінниця – +10...+15
Одеса – +13...+18
Миколаїв – +13...+18
Херсон – +13...+18
Сімферополь – +10...+15
Кропивницький – +11...+15
Черкаси – +11...+15
Чернігів – +10...+13
Суми – +11...+14
Полтава – +11...+14
Дніпро – +11...+15
Запоріжжя – +11...+16
Донецьк – +9...+11
Луганськ – +9...+11
Харків – +9...+12
Київ – +10...+14
Погода в Україні на 26 жовтня / Карта Sinoptik