Зима в Украине начнется холодной погодой, однако в этот день не нужно будет отворачивать снег из проезжих частей, как и в ближайшие несколько дней. Отметим, что в некоторых областях ожидают плюсовые показатели.
Интересно Зима не спешит: синоптики обещают теплый декабрь в Украине
Прогноз погоды от Наталки Диденко.
Как рассказала синоптик Наталья Диденко, "декабрь сразу заявит, что он зимний сынок". Так, по ее данным, ночь первых зимних суток на Киевщине, Житомирщине, Черниговщине, а также в отдельных районах Винницкой и Хмельницкой областей начнется с -5…-10 градусов. На другой же территории государства следует ожидать -1...-5 градусов.
Днем температура воздуха повысится до +1...-4. Из-за таких минусов на термометрах усилится гололедица на дорогах и тротуарах, поэтому Наталья Диденко призывает очень осторожно ходить и водить авто.
При этом ветер будет порывистым, а на востоке и юго-востоке Украины возможны сильные штормовые порывы. А осадков по Украине синоптик не предусматривает благодаря антициклонам Erik и Gordon. Именно они обусловят сухую погоду.
Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 1 декабря в разных уголках Украины
По всей Украине будет облачно и без осадков, и только в Одесской области прогнозируют небольшие осадки. В Киеве погода обещает держаться около 0 градусов и иногда радовать жителей столицы солнышком. Такая же ситуация в основном на Востоке нашего государства. В некоторых других северных областях может быть и несколько холоднее, поэтому, выходя на улицу, стоит прихватить шарф.
На Западе и Юге Украины температура воздуха прогреется и до плюсовых отметок. К примеру, в Закарпатской и Херсонской областях ожидают вплоть до +4 градусов.
В целом, температура в течение суток в Украине будет колебаться от 14 градусов мороза ночью до 11 градусов тепла днем.
Погода в городах страны 29 ноября.
Ужгород – +2...+4
Львов – 0...+2
Ивано-Франковск – 0...+2
Тернополь – -1...+1
Черновцы – 0...+2
Хмельницкий – -1...+1
Луцк – -2...0
Ровно – -3...-1
Житомир – -4...-2
Винница – -2...0
Одесса – +1...+3
Николаев – +1...+3
Херсон – +2...+4
Симферополь – +9…+11
Кропивницкий – -1…+1
Черкассы – -1...+1
Чернигов – -1...+1
Сумы – -1...+1
Полтава – -1...+1
Днепр – +1...+3
Запорожье – 0…+2
Донецк – -1...+1
Луганск – -1...+1
Харьков – -1...+1
Киев – -2...0
Прогноз погоды на 1 декабря / Карта Укргидрометцентра.