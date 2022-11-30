Зима в Украине начнется холодной погодой, однако в этот день не нужно будет отворачивать снег из проезжих частей, как и в ближайшие несколько дней. Отметим, что в некоторых областях ожидают плюсовые показатели.

Интересно Зима не спешит: синоптики обещают теплый декабрь в Украине

Прогноз погоды от Наталки Диденко.

Как рассказала синоптик Наталья Диденко, "декабрь сразу заявит, что он зимний сынок". Так, по ее данным, ночь первых зимних суток на Киевщине, Житомирщине, Черниговщине, а также в отдельных районах Винницкой и Хмельницкой областей начнется с -5…-10 градусов. На другой же территории государства следует ожидать -1...-5 градусов.

Днем температура воздуха повысится до +1...-4. Из-за таких минусов на термометрах усилится гололедица на дорогах и тротуарах, поэтому Наталья Диденко призывает очень осторожно ходить и водить авто.

При этом ветер будет порывистым, а на востоке и юго-востоке Украины возможны сильные штормовые порывы. А осадков по Украине синоптик не предусматривает благодаря антициклонам Erik и Gordon. Именно они обусловят сухую погоду.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 1 декабря в разных уголках Украины

По всей Украине будет облачно и без осадков, и только в Одесской области прогнозируют небольшие осадки. В Киеве погода обещает держаться около 0 градусов и иногда радовать жителей столицы солнышком. Такая же ситуация в основном на Востоке нашего государства. В некоторых других северных областях может быть и несколько холоднее, поэтому, выходя на улицу, стоит прихватить шарф.

На Западе и Юге Украины температура воздуха прогреется и до плюсовых отметок. К примеру, в Закарпатской и Херсонской областях ожидают вплоть до +4 градусов.

В целом, температура в течение суток в Украине будет колебаться от 14 градусов мороза ночью до 11 градусов тепла днем.

Погода в городах страны 29 ноября.

Ужгород – +2...+4

Львов – 0...+2

Ивано-Франковск – 0...+2

Тернополь – -1...+1

Черновцы – 0...+2

Хмельницкий – -1...+1

Луцк – -2...0

Ровно – -3...-1

Житомир – -4...-2

Винница – -2...0

Одесса – +1...+3

Николаев – +1...+3

Херсон – +2...+4

Симферополь – +9…+11

Кропивницкий – -1…+1

Черкассы – -1...+1

Чернигов – -1...+1

Сумы – -1...+1

Полтава – -1...+1

Днепр – +1...+3

Запорожье – 0…+2

Донецк – -1...+1

Луганск – -1...+1

Харьков – -1...+1

Киев – -2...0



Прогноз погоды на 1 декабря / Карта Укргидрометцентра.