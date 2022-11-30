Зима в Україні почнеться холодною погодою, однак у цей день не потрібно буде відгортати сніг з проїжджих частин, як і найближчі кілька днів. Зазначимо, що в деяких областях очікують й плюсові показники.

Цікаво Зима не поспішає: синоптики обіцяють теплий грудень в Україні

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Як розповіла синоптикиня Наталка Діденко, "грудень одразу заявить, що він зимовий синок". Так, за її даними ніч першої зимової доби на Київщині, Житомирщині, Чернігівщині, а також в окремих районах Вінницької та Хмельницької областей почнеться з -5…-10 градусів. На іншій ж території держави варто очікувати -1...-5 градусів.

Вдень же температура повітря підвищиться до +1...-4. Через такі мінуси на термометрах посилиться ожеледиця на дорогах та тротуарах, тому Наталка Діденко закликає дуже обережно ходити та водити авто.

При цьому вітер буде поривчастим, а на сході та південному сході України ймовірні сильні штормові пориви. Натомість опадів по Україні синоптикиня не передбачає завдяки антициклонам Erik та Gordon. Саме вони зумовлять суху погоду.

Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 1 грудня у різних куточках України

Загалом по всій Україні буде хмарно та без опадів, і лише в Одеській області прогнозують невеликі опади. У Києві погода обіцяє триматися близько 0 градусів та іноді радувати жителів столиці сонечком. Така ж ситуація переважно на Сході нашої держави. Натомість в деяких інших північних областях може бути й дещо холодніше, тому, виходячи на вулицю, варто прихопити шарф.

На Заході та Півдні України температура повітря прогріється й до плюсових позначок. Наприклад, у Закарпатській та Херсонській областях очікують аж до +4 градусів.

Загалом температура протягом доби в Україні коливатиметься від 14 градусів морозу вночі до 11 градусів тепла вдень.

Погода у містах країни 29 листопада

Ужгород – +2...+4

Львів – 0...+2

Івано-Франківськ – 0...+2

Тернопіль – -1...+1

Чернівці – 0...+2

Хмельницький – -1...+1

Луцьк – -2...0

Рівне – -3...-1

Житомир – -4...-2

Вінниця – -2...0

Одеса – +1...+3

Миколаїв – +1...+3

Херсон – +2...+4

Сімферополь – +9…+11

Кропивницький – -1…+1

Черкаси – -1...+1

Чернігів – -1...+1

Суми – -1...+1

Полтава – -1...+1

Дніпро – +1...+3

Запоріжжя – 0…+2

Донецьк – -1...+1

Луганськ – -1...+1

Харків – -1...+1

Київ – -2...0



Прогноз погоди на 1 грудня / Карта Укргідрометцентру