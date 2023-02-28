Однако яркой солнечной погоды ожидать не стоит – во всех областях Украины синоптики предполагают облачную с прояснениями погоду. Осадков же не будет в большинстве областей, только в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Луганской областях будет идти небольшой мокрый снег.

Интересно От -7 до +10: синоптики удивили прогнозом на первые дни марта

Прогноз погоды от Укргидрометцентра

В большинстве областей на Западе Украины 1 марта температура будет колебаться от +1 до +5. Однако в Закарпатской области воздух больше прогреется, там ожидают +7…+9. Что касается Севера государства, так там днем разницы температур между областями не будет. Столбики термометра там будут показывать от +2 до +4 в течение первого дня весны.

На Востоке температура воздуха в течение 1 марта кое-где будет самой низкой в нашем государстве. Так, в Луганской области прогнозируют +1…+3. Что касается Юга, то там традиционно будет теплее всего. Украинцы смогут радоваться не только отсутствию осадков, но и теплым +5...+9.

Погода в городах Украины 1 марта

Киев – +2..+4

Ужгород – +7...+9

Львов – +3..+5

Ивано-Франковск – +1...+3

Тернополь – +3..+5

Черновцы – +1...+3

Хмельницкий – +3..+5

Луцк – +2..+4

Ровно – +2..+4

Житомир – +2...+4

Винница – +2...+4

Одесса – +7...+9

Николаев – +7...+9

Херсон – +7...+9

Симферополь – +7...+9

Кропивницкий – +2...+4

Черкассы – +2...+4

Чернигов – +2...+4

Сумы – +2...+4

Полтава – +2...+4

Днепр – +2...+4

Запорожье – +6...+8

Донецк – +2...+4

Луганск – +1...+3

Харьков – +2...+4



Прогноз погоды на 1 марта / Данные Укргидрометцентра

Обратите внимание! В Укргидрометцентре обнародовали прогноз погоды на март. Ожидается, что температура в первый месяц весны будет выше нормы. В частности, будет достигать +2...+7 градусов тепла. Месячное количество осадков ожидается в пределах нормы. Однако, в восточных областях, вероятно, она будет несколько меньше нормы.