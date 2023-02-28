Однако яркой солнечной погоды ожидать не стоит – во всех областях Украины синоптики предполагают облачную с прояснениями погоду. Осадков же не будет в большинстве областей, только в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Луганской областях будет идти небольшой мокрый снег.
Интересно От -7 до +10: синоптики удивили прогнозом на первые дни марта
Прогноз погоды от Укргидрометцентра
В большинстве областей на Западе Украины 1 марта температура будет колебаться от +1 до +5. Однако в Закарпатской области воздух больше прогреется, там ожидают +7…+9. Что касается Севера государства, так там днем разницы температур между областями не будет. Столбики термометра там будут показывать от +2 до +4 в течение первого дня весны.
На Востоке температура воздуха в течение 1 марта кое-где будет самой низкой в нашем государстве. Так, в Луганской области прогнозируют +1…+3. Что касается Юга, то там традиционно будет теплее всего. Украинцы смогут радоваться не только отсутствию осадков, но и теплым +5...+9.
Погода в городах Украины 1 марта
Киев – +2..+4
Ужгород – +7...+9
Львов – +3..+5
Ивано-Франковск – +1...+3
Тернополь – +3..+5
Черновцы – +1...+3
Хмельницкий – +3..+5
Луцк – +2..+4
Ровно – +2..+4
Житомир – +2...+4
Винница – +2...+4
Одесса – +7...+9
Николаев – +7...+9
Херсон – +7...+9
Симферополь – +7...+9
Кропивницкий – +2...+4
Черкассы – +2...+4
Чернигов – +2...+4
Сумы – +2...+4
Полтава – +2...+4
Днепр – +2...+4
Запорожье – +6...+8
Донецк – +2...+4
Луганск – +1...+3
Харьков – +2...+4
Прогноз погоды на 1 марта / Данные Укргидрометцентра