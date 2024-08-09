По прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, сегодняшние дожди с запада и частично с севера, завтра распространятся почти на все области. Самая низкая ночная температура будет 14 градусов тепла, самая высокая дневная 31 градус.

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Какая погода в Украине будет в субботу, 10 августа

Ночью в большинстве западных, северных и центральных областей, днем в Украине, кроме востока и запада, местами кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в западных областях местами туман.

Ветер преимущественно северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.

На высокогорье Карпат ночью 10 15 градусов тепла, днем 18 – 23 градуса.

В Западных областях возможна облачность без осадков, местами кратковременный дождь. Средняя ночная температура воздуха 16 – 14 градусов тепла, дневная 24 – 26 градусов.

В Восточных областях переменная облачность без осадков, местами кратковременный дождь, гроза. Ночная температура воздуха 18 – 16 градусов тепла, дневная 27 – 30 градусов тепла.

Какой будет погода в областных центрах

Киев +24...+26

Ужгород +25...+27

Львов +25...+27

Ивано-Франковск +24...+26

Тернополь +24...+26

Черновцы +24...+26

Хмельницкий +24...+26

Луцк +24...+26

Ровно +24...+26

Житомир +24...+26

Винница +26...+28

Одесса +29..+31

Николаев +30...+32

Херсон +31..+33

Симферополь +30...+32

Кропивницкий +27...+29

Черкассы +25...+27

Чернигов +25...+27

Сумы +25...+27

Полтава +25...+27

Днепр +26...+28

Запорожье +31...+33

Донецк +28...+30

Луганск +27...+29

Харьков +25...+27