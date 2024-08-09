По прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, сегодняшние дожди с запада и частично с севера, завтра распространятся почти на все области. Самая низкая ночная температура будет 14 градусов тепла, самая высокая дневная 31 градус.
Смотрите также Погода на сентябрь: каким может быть первый месяц осени
Какая погода в Украине будет в субботу, 10 августа
Ночью в большинстве западных, северных и центральных областей, днем в Украине, кроме востока и запада, местами кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в западных областях местами туман.
Ветер преимущественно северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.
На высокогорье Карпат ночью 10 15 градусов тепла, днем 18 – 23 градуса.
В Западных областях возможна облачность без осадков, местами кратковременный дождь. Средняя ночная температура воздуха 16 – 14 градусов тепла, дневная 24 – 26 градусов.
В Восточных областях переменная облачность без осадков, местами кратковременный дождь, гроза. Ночная температура воздуха 18 – 16 градусов тепла, дневная 27 – 30 градусов тепла.
Какой будет погода в областных центрах
Киев +24...+26
Ужгород +25...+27
Львов +25...+27
Ивано-Франковск +24...+26
Тернополь +24...+26
Черновцы +24...+26
Хмельницкий +24...+26
Луцк +24...+26
Ровно +24...+26
Житомир +24...+26
Винница +26...+28
Одесса +29..+31
Николаев +30...+32
Херсон +31..+33
Симферополь +30...+32
Кропивницкий +27...+29
Черкассы +25...+27
Чернигов +25...+27
Сумы +25...+27
Полтава +25...+27
Днепр +26...+28
Запорожье +31...+33
Донецк +28...+30
Луганск +27...+29
Харьков +25...+27