За прогнозом синоптиків Укргідрометцентру, сьогоднішні дощі з Заходу та частково з Півночі завтра поширяться майже на всі області. Найнижча нічна температура буде 14 градусів тепла, найвища денна 31 градус.
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Яка погода в Україні буде у суботу, 10 серпня
Вночі у більшості західних, північних та центральних областей, вдень в Україні, крім Сходу та Заходу, місцями короткочасні дощі, подекуди грози. Вночі та вранці у західних областях місцями туман.
Вітер переважно північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.
На високогір'ї Карпат вночі 10 – 15 градусів тепла, вдень 18 – 23 градуси.
В західних областях можлива хмарність без опадів, місцями короткочасний дощ. Середня нічна температура повітря 16 – 14 градусів тепла, денна 24 – 26 градусів.
В східних областях мінлива хмарність без опадів, місцями короткочасний дощ, гроза. Нічна температура повітря 18 – 16 градусів тепла, денна 27 – 30 градусів тепла.
Якою буде погода в обласних центрах
Київ +24...+26
Ужгород +25...+27
Львів +25...+27
Івано-Франківськ +24...+26
Тернопіль +24...+26
Чернівці +24...+26
Хмельницький +24...+26
Луцьк +24...+26
Рівне +24..+26
Житомир +24...+26
Вінниця +26...+28
Одеса +29..+31
Миколаїв +30...+32
Херсон +31..+33
Сімферополь +30...+32
Кропивницький +27...+29
Черкаси +25...+27
Чернігів +25...+27
Суми +25...+27
Полтава +25...+27
Дніпро +26...+28
Запоріжжя +31...+33
Донецьк +28...+30
Луганськ +27...+29
Харків +25...+27