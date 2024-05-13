Синоптики прогнозируют, что небо над Украиной 14 мая будет покрыто облаками, однако с прояснениями. Местами возможны дожди.

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Какой будет погода в Украине

В южной части, на Кировоградщине и Днепропетровщине будет облачно с прояснениями. Там также возможны умеренные кратковременные дожди. В частности, ночью в Запорожской области местами значительный дождь. На остальной территории переменная облачность, однако без осадков.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду, днем в Приазовье местами порывы 15 – 20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет +1...+6 градусов тепла, в западных, северных и Винницкой областях на поверхности почвы заморозки 0...+5 градусов, в южной части +5...+10 градусов тепла. Днем в Украине +11...+16 градусов, на Закарпатье +17...+22 градусов, а в Карпатах ночью около 0 градусов, днем +7...+12 градусов тепла.

Какой будет погода на Киевщине

В столице и области также ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду. Температура ночью +1...+6 градусов тепла, на поверхности почвы заморозки 0...+5 градусов, а днем +11...+16 градусов тепла.

В Киеве ночью температура воздуха будет +3...+5 градусов тепла, а днем +12...+14 градусов.

Какой будет погода в областных центрах

Киев – +12...+14

Ужгород – +19...+21

Львов – +15...+17

Ивано-Франковск – +14...+16

Тернополь – +14...+16

Черновцы – +15...+17

Хмельницкий – +13...+15

Луцк – +14...+16

Ровно – +14...+16

Житомир – +12...+14

Винница – +12...+14

Одесса – +13...+15

Николаев – +11...+13

Херсон – +11...+13

Симферополь – +13...+15

Кропивницкий – +12...+14

Черкассы – +12...+14

Чернигов – +12...+14

Сумы – +11...+13

Полтава – +13...+15

Днепр – +13...+15

Запорожье – +12...+14

Донецк – +12...+14

Луганск – +14...+16

Харьков – +14...+16



Прогноз погоды на 14 мая / Укргидрометцентр