Синоптики прогнозують, що небо над Україною 14 травня буде вкрите хмарами, однак з проясненнями. Місцями можливі дощі.

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Якою буде погода в Україні

У південній частині, на Кіровоградщині та Дніпропетровщині буде хмарно з проясненнями. Там також можливі помірні короткочасні дощі. Зокрема, вночі у Запорізькій області місцями значний дощ. На решті території мінлива хмарність, однак без опадів.

Вітер переважно північно-східний, 5 – 10 метрів за секунду, вдень у Приазов'ї місцями пориви 15 – 20 метрів за секунду.

Температура повітря вночі буде +1...+6 градусів тепла, в західних, північних та Вінницькій областях на поверхні ґрунту заморозки 0...+5 градусів, у південній частині +5...+10 градусів тепла. Вдень в Україні +11...+16 градусів, на Закарпатті +17...+22 градусів, а в Карпатах вночі близько 0 градусів, вдень +7...+12 градусів тепла.

Якою буде погода на Київщині

У столиці та області також очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер буде північно-східний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура вночі +1...+6 градусів тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0...+5 градусів, а вдень +11...+16 градусів тепла.

У Києві вночі температура повітря буде +3...+5 градусів тепла, а вдень +12...+14 градусів.

Якою буде погода в обласних центрах

Київ – +12...+14

Ужгород – +19...+21

Львів – +15...+17

Івано-Франківськ – +14...+16

Тернопіль – +14..+16

Чернівці – +15...+17

Хмельницький – +13…+15

Луцьк – +14...+16

Рівне – +14...+16

Житомир – +12...+14

Вінниця – +12...+14

Одеса – +13...+15

Миколаїв – +11...+13

Херсон – +11...+13

Сімферополь – +13...+15

Кропивницький – +12...+14

Черкаси – +12...+14

Чернігів – +12...+14

Суми – +11...+13

Полтава – +13...+15

Дніпро – +13...+15

Запоріжжя – +12...+14

Донецьк – +12...+14

Луганськ – +14...+16

Харків – +14...+16



Прогноз погоди на 14 травня / Укргідрометцентр