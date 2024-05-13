Синоптики прогнозують, що небо над Україною 14 травня буде вкрите хмарами, однак з проясненнями. Місцями можливі дощі.
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Якою буде погода в Україні
У південній частині, на Кіровоградщині та Дніпропетровщині буде хмарно з проясненнями. Там також можливі помірні короткочасні дощі. Зокрема, вночі у Запорізькій області місцями значний дощ. На решті території мінлива хмарність, однак без опадів.
Вітер переважно північно-східний, 5 – 10 метрів за секунду, вдень у Приазов'ї місцями пориви 15 – 20 метрів за секунду.
Температура повітря вночі буде +1...+6 градусів тепла, в західних, північних та Вінницькій областях на поверхні ґрунту заморозки 0...+5 градусів, у південній частині +5...+10 градусів тепла. Вдень в Україні +11...+16 градусів, на Закарпатті +17...+22 градусів, а в Карпатах вночі близько 0 градусів, вдень +7...+12 градусів тепла.
Якою буде погода на Київщині
У столиці та області також очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер буде північно-східний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура вночі +1...+6 градусів тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0...+5 градусів, а вдень +11...+16 градусів тепла.
У Києві вночі температура повітря буде +3...+5 градусів тепла, а вдень +12...+14 градусів.
Якою буде погода в обласних центрах
- Київ – +12...+14
- Ужгород – +19...+21
- Львів – +15...+17
- Івано-Франківськ – +14...+16
- Тернопіль – +14..+16
- Чернівці – +15...+17
- Хмельницький – +13…+15
- Луцьк – +14...+16
- Рівне – +14...+16
- Житомир – +12...+14
- Вінниця – +12...+14
- Одеса – +13...+15
- Миколаїв – +11...+13
- Херсон – +11...+13
- Сімферополь – +13...+15
- Кропивницький – +12...+14
- Черкаси – +12...+14
- Чернігів – +12...+14
- Суми – +11...+13
- Полтава – +13...+15
- Дніпро – +13...+15
- Запоріжжя – +12...+14
- Донецьк – +12...+14
- Луганськ – +14...+16
- Харків – +14...+16
Прогноз погоди на 14 травня / Укргідрометцентр