Местами воздух прогреется до +18 градусов
Синоптики обещают на пятницу переменную облачность. Солнце будет периодически появляться из-за облаков.
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Ночью и утром местами туман. Юго-восточный ветер будет двигаться со скоростью 3 – 8 метров в секунду, поэтому он практически не будет ощущаться.
Ночью температура воздуха на Левобережье может опуститься до -3...-1 градуса. Днем воздух прогреется до +10...+15 градусов. На Западе Украины и на юге Одесской области столбики термометров местами поднимутся до +18 градусов.
В то же время, по данным синоптика Натальи Диденко, 15 октября в Карпатах и прикарпатских областях может выпасть небольшой дождь.
Прогноз погоды в городах Украины на 15 октября.
Ужгород – +16
Львов – +16
Ивано-Франковск – +15
Тернополь – +15
Черновцы – +15
Хмельницкий – +15
Луцк – +16
Ровно – +15
Житомир – +15
Винница – +15
Одесса – +15
Николаев – +14
Херсон – +14
Симферополь – +15
Кропивницкий – +14
Черкассы – +13
Чернигов – +13
Сумы – +12
Полтава – +13
Днепр – +13
Запорожье – +14
Донецк – +12
Луганск – +12
Харьков – +12
Киев – +14
Прогноз погоды в Украине на 15 октября / Карта Укргидрометцентра.