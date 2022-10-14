Местами воздух прогреется до +18 градусов

Синоптики обещают на пятницу переменную облачность. Солнце будет периодически появляться из-за облаков.

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Ночью и утром местами туман. Юго-восточный ветер будет двигаться со скоростью 3 – 8 метров в секунду, поэтому он практически не будет ощущаться.

Ночью температура воздуха на Левобережье может опуститься до -3...-1 градуса. Днем воздух прогреется до +10...+15 градусов. На Западе Украины и на юге Одесской области столбики термометров местами поднимутся до +18 градусов.

В то же время, по данным синоптика Натальи Диденко, 15 октября в Карпатах и прикарпатских областях может выпасть небольшой дождь.

Прогноз погоды в городах Украины на 15 октября.

Ужгород – +16

Львов – +16

Ивано-Франковск – +15

Тернополь – +15

Черновцы – +15

Хмельницкий – +15

Луцк – +16

Ровно – +15

Житомир – +15

Винница – +15

Одесса – +15

Николаев – +14

Херсон – +14

Симферополь – +15

Кропивницкий – +14

Черкассы – +13

Чернигов – +13

Сумы – +12

Полтава – +13

Днепр – +13

Запорожье – +14

Донецк – +12

Луганск – +12

Харьков – +12

Киев – +14



Прогноз погоды в Украине на 15 октября / Карта Укргидрометцентра.