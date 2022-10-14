Місцями повітря прогріється до +18 градусів

Синоптики обіцяють на п'ятницю мінливу хмарність. Сонце періодично з'являтиметься з-за хмар.

До теми Перед похолоданням: на Заході України обіцяють теплий тиждень і +20 градусів

Уночі та зранку місцями можливі тумани. Південно-східний вітер рухатиметься зі швидкістю 3 – 8 метрів на секунду, то ж він практично не відчуватиметься.

Уночі температура повітря на Лівобережжі може опуститися до -3...-1 градусів. Вдень повітря прогріється до +10...+15 градусів. На Заході України та на півдні Одеської області стовпчики термометрів місцями підіймуться до +18 градусів.

Водначас, за даними синоптикині Наталки Діденко, 15 жовтня у Карпатах та прикарпатських областях може випасти невеликий дощ.

Прогноз погоди у містах України на 15 жовтня

Ужгород – +16

Львів – +16

Івано-Франківськ – +15

Тернопіль – +15

Чернівці – +15

Хмельницький – +15

Луцьк – +16

Рівне – +15

Житомир – +15

Вінниця – +15

Одеса – +15

Миколаїв – +14

Херсон – +14

Сімферополь – +15

Кропивницький – +14

Черкаси – +13

Чернігів – +13

Суми – +12

Полтава – +13

Дніпро – +13

Запоріжжя – +14

Донецьк – +12

Луганськ – +12

Харків – +12

Київ – +14



Прогноз погоди в Україні на 15 жовтня / Карта Укргідрометцентру