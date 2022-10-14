Місцями повітря прогріється до +18 градусів
Синоптики обіцяють на п'ятницю мінливу хмарність. Сонце періодично з'являтиметься з-за хмар.
До теми Перед похолоданням: на Заході України обіцяють теплий тиждень і +20 градусів
Уночі та зранку місцями можливі тумани. Південно-східний вітер рухатиметься зі швидкістю 3 – 8 метрів на секунду, то ж він практично не відчуватиметься.
Уночі температура повітря на Лівобережжі може опуститися до -3...-1 градусів. Вдень повітря прогріється до +10...+15 градусів. На Заході України та на півдні Одеської області стовпчики термометрів місцями підіймуться до +18 градусів.
Водначас, за даними синоптикині Наталки Діденко, 15 жовтня у Карпатах та прикарпатських областях може випасти невеликий дощ.
Прогноз погоди у містах України на 15 жовтня
Ужгород – +16
Львів – +16
Івано-Франківськ – +15
Тернопіль – +15
Чернівці – +15
Хмельницький – +15
Луцьк – +16
Рівне – +15
Житомир – +15
Вінниця – +15
Одеса – +15
Миколаїв – +14
Херсон – +14
Сімферополь – +15
Кропивницький – +14
Черкаси – +13
Чернігів – +13
Суми – +12
Полтава – +13
Дніпро – +13
Запоріжжя – +14
Донецьк – +12
Луганськ – +12
Харків – +12
Київ – +14
Прогноз погоди в Україні на 15 жовтня / Карта Укргідрометцентру