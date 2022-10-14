На вихідних 15 – 16 жовтня у західних областях можливі опади. Температура повітря становитиме +15...+17 градусів. Вже з понеділка, 17 жовтня, потепліє.

Погода Ще до початку зими: коли в Україну прийдуть сильні морози й снігопади

На Заході України пануватиме тепла погода

Робочий тиждень у західних областях почнеться з +20 градусів. На Закарпатті стовпчики термометрів затримаються на цій позначці майже на весь тиждень. Небо буде сонячним та ясним – ідеальна погода для осінніх прогулянок.

У Львові холоднішу погоду обіцяють у четвер, 20 жовтня. Температура повітря опуститься до +12 градусів. Але вже наступного дня потепліє – синоптики обіцяють +19 градусів. Зауважимо, що у вівторок та середу можливі невеликі опади.

До речі, на Волині впродовж тижня буде на кілька градусів холодніше.

З неділі, 23 жовтня, прийде похолодання. Стовпчики термометрів покажуть +9 градусів. Упродовж тижня вони опустяться ще нижче. Щоправда, попри холодне повітря, дні будуть доволі сонячні та ясні.

Зауважимо, теплих днів цієї осені залишилося вже не так багато для мешканців західних областей. Адже у листопаді в Україну взагалі прийдуть сильні морози та снігопади. Синоптики вже попередили, що температура повітря вночі опуститься до -14 градусів.