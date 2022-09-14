Температура воздуха в Украине будет достаточно комфортной, а на Юге – вообще жаркой. Ниже всего столбики термометров опустятся на Севере – до +17 градусов.
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Дожди и жара: какая погода будет 15 сентября
Ветер по Украине будет двигаться со скоростью 7 – 12 метров в секунду. Воздух в Одессе прогреется до летних показателей – +26…+28 градусов. Поэтому, несмотря на дождь, погода будет теплой. В Крыму, Николаеве и Херсоне обещают на 1 – 2 градуса меньше.
В то же время синоптик Наталья Диденко предупредила о тумане вечером и утром. Она призвала водителей быть внимательными на дороге.
Температура воздуха на Юге напомнит о лете, там предполагают +22...+26 градусов. Также очень тепло будет на Востоке Украины и Черновицкой области – +18 ... +23 градусов. На остальной территории ожидается в течение дня +15...+19 градусов,
– отметила синоптик.
Она добавила, что в Киеве будет облачно и влажно. Максимальная температура воздуха составит +16 градусов.
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Прогноз погоды в городах Украины
Ужгород – +21...+23
Львов – +19...+21
Ивано-Франковск – +20...+22
Тернополь – +19...+21
Черновцы – +21...+23
Хмельницкий – +19...+21
Луцк – +18...+20
Ровно – +18...+20
Житомир – +18...+20
Винница – +19...+21
Одесса – +26...+28
Николаев – +24...+26
Херсон – +24...+26
Симферополь – +25...+27
Кропивницкий – +19...+21
Черкассы – +19...+21
Чернигов – +17...+19
Сумы – +17...+19
Полтава – +18...+20
Днепр – +19...+21
Запорожье – +23...+25
Донецк – +18...+20
Луганск – +17...+19
Харьков – +18...+20
Киев – +17...+19
Прогноз погоды в Украине на 15 сентября / Карта Укргидрометцентра