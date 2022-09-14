Температура воздуха в Украине будет достаточно комфортной, а на Юге – вообще жаркой. Ниже всего столбики термометров опустятся на Севере – до +17 градусов.

Интересно Уже совсем скоро: в несколько областей Украины приедет бабье лето

Дожди и жара: какая погода будет 15 сентября

Ветер по Украине будет двигаться со скоростью 7 – 12 метров в секунду. Воздух в Одессе прогреется до летних показателей – +26…+28 градусов. Поэтому, несмотря на дождь, погода будет теплой. В Крыму, Николаеве и Херсоне обещают на 1 – 2 градуса меньше.

В то же время синоптик Наталья Диденко предупредила о тумане вечером и утром. Она призвала водителей быть внимательными на дороге.

Температура воздуха на Юге напомнит о лете, там предполагают +22...+26 градусов. Также очень тепло будет на Востоке Украины и Черновицкой области – +18 ... +23 градусов. На остальной территории ожидается в течение дня +15...+19 градусов,

– отметила синоптик.

Она добавила, что в Киеве будет облачно и влажно. Максимальная температура воздуха составит +16 градусов.

Читайте также Зима не заставит себя ждать: когда в Украине выпадет первый снег

Прогноз погоды в городах Украины

Ужгород – +21...+23

Львов – +19...+21

Ивано-Франковск – +20...+22

Тернополь – +19...+21

Черновцы – +21...+23

Хмельницкий – +19...+21

Луцк – +18...+20

Ровно – +18...+20

Житомир – +18...+20

Винница – +19...+21

Одесса – +26...+28

Николаев – +24...+26

Херсон – +24...+26

Симферополь – +25...+27

Кропивницкий – +19...+21

Черкассы – +19...+21

Чернигов – +17...+19

Сумы – +17...+19

Полтава – +18...+20

Днепр – +19...+21

Запорожье – +23...+25

Донецк – +18...+20

Луганск – +17...+19

Харьков – +18...+20

Киев – +17...+19



Прогноз погоды в Украине на 15 сентября / Карта Укргидрометцентра