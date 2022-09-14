Температура повітря в Україні буде доволі комфортною, а на Півдні – взагалі спекотною. Найнижче стовпчики термометрів опустяться на Півночі – до +17 градусів.

Цікаво Вже зовсім скоро: у кілька областей України завітає бабине літо

Дощі та спека: яка буде погода 15 вересня

Вітер по Україні рухатиметься зі швидкістю 7 – 12 метрів на секунду. Повітря в Одесі прогріється до літніх показників – +26...+28 градусів. То ж попри дощ погода буде теплою. У Криму, Миколаєві та Херсоні обіцяють на 1 – 2 градуси менше.

Водночас синоптикиня Наталка Діденко попередила про туман ввечері та зранку. Вона закликала водіїв бути уважними на дорозі.

Температура повітря на Півдні нагадає про літо, там передбачається +22...+26 градусів. Також дуже тепло буде на Сході України та в Чернівецькій області – +18...+23 градусів. На решті території очікується протягом дня +15...+19 градусів,

– зазначила синоптикиня.

Вона додала, що у Києві буде хмарно та волого. Максимальна температура повітря становитиме +16 градусів.

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Прогноз погоди у містах України

Ужгород – +21...+23

Львів – +19...+21

Івано-Франківськ – +20...+22

Тернопіль – +19...+21

Чернівці – +21...+23

Хмельницький – +19...+21

Луцьк – +18...+20

Рівне – +18...+20

Житомир – +18...+20

Вінниця – +19...+21

Одеса – +26...+28

Миколаїв – +24...+26

Херсон – +24...+26

Сімферополь – +25...+27

Кропивницький – +19...+21

Черкаси – +19...+21

Чернігів – +17...+19

Суми – +17...+19

Полтава – +18...+20

Дніпро – +19...+21

Запоріжжя – +23...+25

Донецьк – +18...+20

Луганськ – +17...+19

Харків – +18...+20

Київ – +17...+19



Прогноз погоди в Україні на 15 вересня / Карта Укргідрометцентру