Температура повітря в Україні буде доволі комфортною, а на Півдні – взагалі спекотною. Найнижче стовпчики термометрів опустяться на Півночі – до +17 градусів.
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Дощі та спека: яка буде погода 15 вересня
Вітер по Україні рухатиметься зі швидкістю 7 – 12 метрів на секунду. Повітря в Одесі прогріється до літніх показників – +26...+28 градусів. То ж попри дощ погода буде теплою. У Криму, Миколаєві та Херсоні обіцяють на 1 – 2 градуси менше.
Водночас синоптикиня Наталка Діденко попередила про туман ввечері та зранку. Вона закликала водіїв бути уважними на дорозі.
Температура повітря на Півдні нагадає про літо, там передбачається +22...+26 градусів. Також дуже тепло буде на Сході України та в Чернівецькій області – +18...+23 градусів. На решті території очікується протягом дня +15...+19 градусів,
– зазначила синоптикиня.
Вона додала, що у Києві буде хмарно та волого. Максимальна температура повітря становитиме +16 градусів.
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Прогноз погоди у містах України
Ужгород – +21...+23
Львів – +19...+21
Івано-Франківськ – +20...+22
Тернопіль – +19...+21
Чернівці – +21...+23
Хмельницький – +19...+21
Луцьк – +18...+20
Рівне – +18...+20
Житомир – +18...+20
Вінниця – +19...+21
Одеса – +26...+28
Миколаїв – +24...+26
Херсон – +24...+26
Сімферополь – +25...+27
Кропивницький – +19...+21
Черкаси – +19...+21
Чернігів – +17...+19
Суми – +17...+19
Полтава – +18...+20
Дніпро – +19...+21
Запоріжжя – +23...+25
Донецьк – +18...+20
Луганськ – +17...+19
Харків – +18...+20
Київ – +17...+19
Прогноз погоди в Україні на 15 вересня / Карта Укргідрометцентру