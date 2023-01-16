Только в Закарпатской и Ивано-Франковской областях ожидают несколько более сильные осадки, однако и те будут умеренными. Несмотря на пасмурную погоду, в Украине 17 января будет достаточно тепло, ведь днем в каждой области температура не будет опускаться ниже 0.

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Прогноз погоды на 17 января от Укргидрометцентра

Теплее всего 17 января будет на Юге нашего государства. Там иногда столбики термометра будут достигать отметки +11. Холоднее же будет на Востоке Украины, где максимальная температура будет чуть ли не вдвое ниже.

Что касается Севера и Запада Украины, то там температура воздуха будет почти одинаковой во всех областях. Только в Киевской и Сумской областях она будет несущественно ниже.

Температура в крупнейших городах Украины

  • Киев – +2...+4
  • Ужгород – +5...+7
  • Львов – +4...+6
  • Ивано-Франковск – +3...+5
  • Тернополь – +3...+5
  • Черновцы – +4...+6
  • Хмельницкий – +3...+5
  • Луцк – +3...+5
  • Ровно – +3...+5
  • Житомир – +3...+5
  • Винница – +4...+6
  • Одесса – +8...+10
  • Николаев – +9...+11
  • Херсон – +8...+10
  • Симферополь – +9...+11
  • Кропивницкий – +5...+7
  • Черкассы – +4...+6
  • Чернигов – +3...+5
  • Сумы – +2...+4
  • Полтава – +3...+5
  • Днепр – +3...+5
  • Запорожье – +4...+6
  • Донецк – +2...4
  • Луганск – +1...+3
  • Харьков – +1...+3


Погода в Украине 17 января / Карта Укргидрометцентра