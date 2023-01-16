Только в Закарпатской и Ивано-Франковской областях ожидают несколько более сильные осадки, однако и те будут умеренными. Несмотря на пасмурную погоду, в Украине 17 января будет достаточно тепло, ведь днем в каждой области температура не будет опускаться ниже 0.

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Прогноз погоды на 17 января от Укргидрометцентра

Теплее всего 17 января будет на Юге нашего государства. Там иногда столбики термометра будут достигать отметки +11. Холоднее же будет на Востоке Украины, где максимальная температура будет чуть ли не вдвое ниже.

Что касается Севера и Запада Украины, то там температура воздуха будет почти одинаковой во всех областях. Только в Киевской и Сумской областях она будет несущественно ниже.

Температура в крупнейших городах Украины

Киев – +2...+4

Ужгород – +5...+7

Львов – +4...+6

Ивано-Франковск – +3...+5

Тернополь – +3...+5

Черновцы – +4...+6

Хмельницкий – +3...+5

Луцк – +3...+5

Ровно – +3...+5

Житомир – +3...+5

Винница – +4...+6

Одесса – +8...+10

Николаев – +9...+11

Херсон – +8...+10

Симферополь – +9...+11

Кропивницкий – +5...+7

Черкассы – +4...+6

Чернигов – +3...+5

Сумы – +2...+4

Полтава – +3...+5

Днепр – +3...+5

Запорожье – +4...+6

Донецк – +2...4

Луганск – +1...+3

Харьков – +1...+3



Погода в Украине 17 января / Карта Укргидрометцентра