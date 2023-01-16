Лише у Закарпатській та Івано-Франківській областях очікують дещо сильніші опади, однак і ті будуть помірними. Попри похмуру погоду в Україні 17 січня буде доволі тепло, адже вдень у кожній області температура не опускатиметься нижче 0.
До теми Потужний сплеск тепла по всій Україні: якою буде погода цього тижня
Прогноз погоди на 17 січня від Укргідрометцентру
Найтепліше 17 січня буде на Півдні нашої держави. Там подекуди стовпчики термометра сягатимуть позначки +11. Найхолодніше ж буде на Сході України, де максимальна температура буде ледь не вдвічі нижчою.
Щодо Півдня та Заходу України, то там температура повітря буде майже одинаковою у всіх областях. Лише у Київській та Сумській областях вона буде несуттєво нижчою.
Температура в найбільших містах України
- Київ – +2...+4
- Ужгород – +5...+7
- Львів – +4...+6
- Івано-Франківськ – +3...+5
- Тернопіль – +3...+5
- Чернівці – +4...+6
- Хмельницький – +3...+5
- Луцьк – +3...+5
- Рівне – +3...+5
- Житомир – +3...+5
- Вінниця – +4...+6
- Одеса – +8...+10
- Миколаїв – +9...+11
- Херсон – +8...+10
- Сімферополь – +9...+11
- Кропивницький – +5...+7
- Черкаси – +4...+6
- Чернігів – +3...+5
- Суми – +2...+4
- Полтава – +3...+5
- Дніпро – +3...+5
- Запоріжжя – +4...+6
- Донецьк – +2...4
- Луганськ – +1...+3
- Харків – +1...+3
Погода в Україні 17 січня / Карта Укргідрометцентру