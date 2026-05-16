Комфортные +20 градусов, но с дождями: прогноз погоды на 17 мая
В воскресенье, 17 мая, погода в целом позволит погулять. Отметки термометров остановятся на отметке +20...+22 градуса почти по всей Украине.
Однако в нескольких областях следует ожидать дождей. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Какой прогноз погоды в Украине на 17 мая?
Синоптики прогнозируют переменную облачность. Ночью на крайнем западе и востоке, днем в Украине, кроме запада, будут кратковременные дожди, местами грозы.
Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, 5 – 10 метров на секунду.
Температура ночью +10...+15 градусов, днем +18...+23.
Обратите внимание! 18 мая в Украине отмечают День музеев. Но многие заведения делают бесплатный вход именно в воскресенье, 17 мая. Не упустите шанс узнать что-то новое о культуре и истории!
Какой будет погода в Киеве и Киевской области?
Здесь тоже облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь.
Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду.
Температура по области ночью +10...+15 градусов, днем +18...+23. В Киеве ночью +11...+13 градусов, днем +20...+22.
Погода в областных центрах
- Киев +20...+22
- Ужгород +20...+22
- Львов +20...+22
- Ивано-Франковск +20...+22
- Тернополь +20...+22
- Черновцы +20...+22
- Хмельницкий +20...+22
- Луцк +22...+24
- Ровно +20...+22
- Житомир +20...+22
- Винница +20...+22
- Одесса +20...+22
- Николаев +20...+22
- Херсон +20...+22
- Симферополь +20...+22
- Кропивницкий +20...+22
- Черкассы +20...+22
- Чернигов +20...+22
- Сумы +20...+22
- Полтава +20...+22
- Днепр +20...+22
- Запорожье +20...+22
- Донецк +18...+20
- Луганск +21...+23
- Харьков +20...+22
Прогноз погоды в Украине на 17 мая / Укргидрометцентр
Будут ли погодные сюрпризы в выходные?
Синоптик Игорь Кибальчич отмечал, что в эти выходные будет неустойчивая и прохладная погода. Днем в Карпатах и на Закарпатье возможны кратковременные дожди с грозой, и непогода не обойдет и другие области.