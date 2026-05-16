Комфортные +20 градусов, но с дождями: прогноз погоды на 17 мая

В воскресенье, 17 мая, погода в целом позволит погулять. Отметки термометров остановятся на отметке +20...+22 градуса почти по всей Украине.

Однако в нескольких областях следует ожидать дождей. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Какой прогноз погоды в Украине на 17 мая?

Синоптики прогнозируют переменную облачность. Ночью на крайнем западе и востоке, днем в Украине, кроме запада, будут кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, 5 – 10 метров на секунду.

Температура ночью +10...+15 градусов, днем +18...+23.

Обратите внимание! 18 мая в Украине отмечают День музеев. Но многие заведения делают бесплатный вход именно в воскресенье, 17 мая. Не упустите шанс узнать что-то новое о культуре и истории!

Какой будет погода в Киеве и Киевской области?

Здесь тоже облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь.

Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура по области ночью +10...+15 градусов, днем +18...+23. В Киеве ночью +11...+13 градусов, днем +20...+22.

Погода в областных центрах

Киев +20...+22

Ужгород +20...+22

Львов +20...+22

Ивано-Франковск +20...+22

Тернополь +20...+22

Черновцы +20...+22

Хмельницкий +20...+22

Луцк +22...+24

Ровно +20...+22

Житомир +20...+22

Винница +20...+22

Одесса +20...+22

Николаев +20...+22

Херсон +20...+22

Симферополь +20...+22

Кропивницкий +20...+22

Черкассы +20...+22

Чернигов +20...+22

Сумы +20...+22

Полтава +20...+22

Днепр +20...+22

Запорожье +20...+22

Донецк +18...+20

Луганск +21...+23

Харьков +20...+22



Прогноз погоды в Украине на 17 мая / Укргидрометцентр

Будут ли погодные сюрпризы в выходные?

Синоптик Игорь Кибальчич отмечал, что в эти выходные будет неустойчивая и прохладная погода. Днем в Карпатах и на Закарпатье возможны кратковременные дожди с грозой, и непогода не обойдет и другие области.