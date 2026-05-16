Онлайн Редакция Вакансии Контакты Игры Гороскоп
24 Канал Новости Украины Комфортные +20 градусов, но с дождями: прогноз погоды на 17 мая
16 мая, 17:35
2

Комфортные +20 градусов, но с дождями: прогноз погоды на 17 мая

Ирина Чеботникова

В воскресенье, 17 мая, погода в целом позволит погулять. Отметки термометров остановятся на отметке +20...+22 градуса почти по всей Украине.

Однако в нескольких областях следует ожидать дождей. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Смотрите также В Украину возвращается потепление: когда придет летняя погода, и где прекратятся дожди

Какой прогноз погоды в Украине на 17 мая?

Синоптики прогнозируют переменную облачность. Ночью на крайнем западе и востоке, днем в Украине, кроме запада, будут кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, 5 – 10 метров на секунду.

Температура ночью +10...+15 градусов, днем +18...+23.

Обратите внимание! 18 мая в Украине отмечают День музеев. Но многие заведения делают бесплатный вход именно в воскресенье, 17 мая. Не упустите шанс узнать что-то новое о культуре и истории!

Какой будет погода в Киеве и Киевской области?

Здесь тоже облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь.

Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура по области ночью +10...+15 градусов, днем +18...+23. В Киеве ночью +11...+13 градусов, днем +20...+22.

Погода в областных центрах

  • Киев +20...+22
  • Ужгород +20...+22
  • Львов +20...+22
  • Ивано-Франковск +20...+22
  • Тернополь +20...+22
  • Черновцы +20...+22
  • Хмельницкий +20...+22
  • Луцк +22...+24
  • Ровно +20...+22
  • Житомир +20...+22
  • Винница +20...+22
  • Одесса +20...+22
  • Николаев +20...+22
  • Херсон +20...+22
  • Симферополь +20...+22
  • Кропивницкий +20...+22
  • Черкассы +20...+22
  • Чернигов +20...+22
  • Сумы +20...+22
  • Полтава +20...+22
  • Днепр +20...+22
  • Запорожье +20...+22
  • Донецк +18...+20
  • Луганск +21...+23
  • Харьков +20...+22


Прогноз погоды в Украине на 17 мая / Укргидрометцентр 

Интересно! Детальный прогноз в 28 812 населенных пунктах Украины. Узнай какой будет погода именно в твоем городе в новом сервисе 24 Канала.

Будут ли погодные сюрпризы в выходные?

Синоптик Игорь Кибальчич отмечал, что в эти выходные будет неустойчивая и прохладная погода. Днем в Карпатах и на Закарпатье возможны кратковременные дожди с грозой, и непогода не обойдет и другие области.

Связанные темы:

Новости Украины
Дождь
Погода Непогода в Украине