Проте в кількох областях слід чекати на дощі. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Який прогноз погоди в Україні на 17 травня?

Синоптики прогнозують мінливу хмарність. Вночі на крайньому заході та сході, вдень в Україні, крім заходу, будуть короткочасні дощі, місцями грози.

Вітер південно-східний з переходом на північно-східний, 5 – 10 метрів на секунду.

Температура вночі +10...+15 градусів, удень +18...+23.

Зверніть увагу! 18 травня в Україні відзначають День музеїв. Але багато закладів роблять безкоштовний вхід саме в неділю, 17 травня. Не проґавте шанс дізнатися щось нове про культуру й історію!

Якою буде погода в Києві та на Київщині?

Тут теж хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ.

Вітер південно-східний з переходом на північно-східний, 5 – 10 метрів на секунду.

Температура по області вночі +10...+15 градусів, удень +18...+23. У Києві вночі +11...+13 градусів, удень +20...+22.

Погода в обласних центрах

  • Київ +20...+22
  • Ужгород +20...+22
  • Львів +20...+22
  • Івано-Франківськ +20...+22
  • Тернопіль +20...+22
  • Чернівці +20...+22
  • Хмельницький +20...+22
  • Луцьк +22...+24
  • Рівне +20...+22
  • Житомир +20...+22
  • Вінниця +20...+22
  • Одеса +20...+22
  • Миколаїв +20...+22
  • Херсон +20...+22
  • Сімферополь +20...+22
  • Кропивницький +20...+22
  • Черкаси +20...+22
  • Чернігів +20...+22
  • Суми +20...+22
  • Полтава +20...+22
  • Дніпро +20...+22
  • Запоріжжя +20...+22
  • Донецьк +18...+20
  • Луганськ +21...+23
  • Харків +20...+22


Прогноз погоди в Україні на 17 травня / Укргідрометцентр

Чи будуть погодні сюрпризи у вихідні?

Синоптик Ігор Кібальчич зауважував, що цими вихідними буде нестійка та прохолодна погода. Вдень у Карпатах і на Закарпатті можливі короткочасні дощі з грозою, та негода не омине й інші області.