Проте в кількох областях слід чекати на дощі. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Який прогноз погоди в Україні на 17 травня?

Синоптики прогнозують мінливу хмарність. Вночі на крайньому заході та сході, вдень в Україні, крім заходу, будуть короткочасні дощі, місцями грози.

Вітер південно-східний з переходом на північно-східний, 5 – 10 метрів на секунду.

Температура вночі +10...+15 градусів, удень +18...+23.

Зверніть увагу! 18 травня в Україні відзначають День музеїв. Але багато закладів роблять безкоштовний вхід саме в неділю, 17 травня. Не проґавте шанс дізнатися щось нове про культуру й історію!

Якою буде погода в Києві та на Київщині?

Тут теж хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ.

Температура по області вночі +10...+15 градусів, удень +18...+23. У Києві вночі +11...+13 градусів, удень +20...+22.

Погода в обласних центрах

Київ +20...+22

Ужгород +20...+22

Львів +20...+22

Івано-Франківськ +20...+22

Тернопіль +20...+22

Чернівці +20...+22

Хмельницький +20...+22

Луцьк +22...+24

Рівне +20...+22

Житомир +20...+22

Вінниця +20...+22

Одеса +20...+22

Миколаїв +20...+22

Херсон +20...+22

Сімферополь +20...+22

Кропивницький +20...+22

Черкаси +20...+22

Чернігів +20...+22

Суми +20...+22

Полтава +20...+22

Дніпро +20...+22

Запоріжжя +20...+22

Донецьк +18...+20

Луганськ +21...+23

Харків +20...+22



Прогноз погоди в Україні на 17 травня / Укргідрометцентр

Чи будуть погодні сюрпризи у вихідні?

Синоптик Ігор Кібальчич зауважував, що цими вихідними буде нестійка та прохолодна погода. Вдень у Карпатах і на Закарпатті можливі короткочасні дощі з грозою, та негода не омине й інші області.