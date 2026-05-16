Проте в кількох областях слід чекати на дощі. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Який прогноз погоди в Україні на 17 травня?
Синоптики прогнозують мінливу хмарність. Вночі на крайньому заході та сході, вдень в Україні, крім заходу, будуть короткочасні дощі, місцями грози.
Вітер південно-східний з переходом на північно-східний, 5 – 10 метрів на секунду.
Температура вночі +10...+15 градусів, удень +18...+23.
Якою буде погода в Києві та на Київщині?
Тут теж хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ.
Вітер південно-східний з переходом на північно-східний, 5 – 10 метрів на секунду.
Температура по області вночі +10...+15 градусів, удень +18...+23. У Києві вночі +11...+13 градусів, удень +20...+22.
Погода в обласних центрах
- Київ +20...+22
- Ужгород +20...+22
- Львів +20...+22
- Івано-Франківськ +20...+22
- Тернопіль +20...+22
- Чернівці +20...+22
- Хмельницький +20...+22
- Луцьк +22...+24
- Рівне +20...+22
- Житомир +20...+22
- Вінниця +20...+22
- Одеса +20...+22
- Миколаїв +20...+22
- Херсон +20...+22
- Сімферополь +20...+22
- Кропивницький +20...+22
- Черкаси +20...+22
- Чернігів +20...+22
- Суми +20...+22
- Полтава +20...+22
- Дніпро +20...+22
- Запоріжжя +20...+22
- Донецьк +18...+20
- Луганськ +21...+23
- Харків +20...+22
Прогноз погоди в Україні на 17 травня / Укргідрометцентр
Чи будуть погодні сюрпризи у вихідні?
Синоптик Ігор Кібальчич зауважував, що цими вихідними буде нестійка та прохолодна погода. Вдень у Карпатах і на Закарпатті можливі короткочасні дощі з грозою, та негода не омине й інші області.