В Украине прогнозируют контрастную погоду

На Западе Украины будет царить настоящее бабье лето. Воздух прогреется до +21 градуса, а небо будет солнечным.

Интересно Уже через 2 дня в Киеве выпадет снег с дождем: синоптики предупредили о резком изменении погоды

В то же время во всех других регионах воздух будет холоднее. На Востоке столбики термометров кое-где максимально поднимутся лишь до +8 градусов. На Юге также обещают прохладную погоду. В Запорожье воздух максимально прогреется до +11 градусов.

В центральных областях будет теплее. В Киеве обещают +17 градусов и солнце, а синоптик Наталья Диденко прогнозирует даже +20 градусов. По ее словам, в этот день в столице будет хорошая и яркая погода.

В Укргидрометцентре сообщили, что ночью в Украине возможны заморозки. Средняя температура воздуха днем будет колебаться от +15 до +20 градусов.

Прогноз погоды в городах Украины на 18 октября

Ужгород – +20

Львов – +21

Ивано-Франковск – +20

Тернополь – +20

Черновцы – +18

Хмельницкий – +17

Луцк – +18

Ровно – +20

Житомир – +18

Винница – +13

Одесса – +16

Николаев – +13

Херсон – +13

Симферополь – +16

Кропивницкий – +16

Черкассы – +12

Чернигов – +15

Сумы – +15

Полтава – +14

Днепр – +14

Запорожье – +11

Донецк – +8

Луганск – +9

Харьков – +14

Киев – +17



Погода в Украине на 18 октября / Карта Sinoptik