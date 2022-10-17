В Украине прогнозируют контрастную погоду
На Западе Украины будет царить настоящее бабье лето. Воздух прогреется до +21 градуса, а небо будет солнечным.
Интересно Уже через 2 дня в Киеве выпадет снег с дождем: синоптики предупредили о резком изменении погоды
В то же время во всех других регионах воздух будет холоднее. На Востоке столбики термометров кое-где максимально поднимутся лишь до +8 градусов. На Юге также обещают прохладную погоду. В Запорожье воздух максимально прогреется до +11 градусов.
В центральных областях будет теплее. В Киеве обещают +17 градусов и солнце, а синоптик Наталья Диденко прогнозирует даже +20 градусов. По ее словам, в этот день в столице будет хорошая и яркая погода.
В Укргидрометцентре сообщили, что ночью в Украине возможны заморозки. Средняя температура воздуха днем будет колебаться от +15 до +20 градусов.
Прогноз погоды в городах Украины на 18 октября
Ужгород – +20
Львов – +21
Ивано-Франковск – +20
Тернополь – +20
Черновцы – +18
Хмельницкий – +17
Луцк – +18
Ровно – +20
Житомир – +18
Винница – +13
Одесса – +16
Николаев – +13
Херсон – +13
Симферополь – +16
Кропивницкий – +16
Черкассы – +12
Чернигов – +15
Сумы – +15
Полтава – +14
Днепр – +14
Запорожье – +11
Донецк – +8
Луганск – +9
Харьков – +14
Киев – +17
Погода в Украине на 18 октября / Карта Sinoptik