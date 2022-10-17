В Україні прогнозують контрастну погоду
На Заході України пануватиме справжнє бабине літо. Повітря прогріється до +21 градуса, а небо буде сонячним.
Цікаво Уже через 2 дні у Києві випаде сніг з дощем: синоптики попередили про різку зміну погоди
Водночас у всіх інших регіонах повітря буде холоднішим. На Сході стовпчики термометрів подекуди максимально підіймуться лише до +8 градусів. На Півдні також обіцяють прохолодну погоду. У Запоріжжі повітря максимально прогріється до +11 градусів.
У центральних областях буде тепліше. У Києві обіцяють +17 градусів та сонце, а синоптикиня Наталка Діденко прогнозує навіть +20 градусів. За її словами, у цей день в столиці пануватиме красива та яскрава погода.
В Укргідрометцентрі повідомили, що вночі в Україні можливі заморозки. Середня температура повітря вдень коливатиметься у межах +15 – +20 градусів.
Прогноз погоди у містах України на 18 жовтня
Ужгород – +20
Львів – +21
Івано-Франківськ – +20
Тернопіль – +20
Чернівці – +18
Хмельницький – +17
Луцьк – +18
Рівне – +20
Житомир – +18
Вінниця – +13
Одеса – +16
Миколаїв – +13
Херсон – +13
Сімферополь – +16
Кропивницький – +16
Черкаси – +12
Чернігів – +15
Суми – +15
Полтава – +14
Дніпро – +14
Запоріжжя – +11
Донецьк – +8
Луганськ – +9
Харків – +14
Київ – +17
Погода в Україні на 18 жовтня / Карта Sinoptik