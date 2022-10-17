В Україні прогнозують контрастну погоду

На Заході України пануватиме справжнє бабине літо. Повітря прогріється до +21 градуса, а небо буде сонячним.

Цікаво Уже через 2 дні у Києві випаде сніг з дощем: синоптики попередили про різку зміну погоди

Водночас у всіх інших регіонах повітря буде холоднішим. На Сході стовпчики термометрів подекуди максимально підіймуться лише до +8 градусів. На Півдні також обіцяють прохолодну погоду. У Запоріжжі повітря максимально прогріється до +11 градусів.

У центральних областях буде тепліше. У Києві обіцяють +17 градусів та сонце, а синоптикиня Наталка Діденко прогнозує навіть +20 градусів. За її словами, у цей день в столиці пануватиме красива та яскрава погода.

В Укргідрометцентрі повідомили, що вночі в Україні можливі заморозки. Середня температура повітря вдень коливатиметься у межах +15 – +20 градусів.

Прогноз погоди у містах України на 18 жовтня

Ужгород – +20

Львів – +21

Івано-Франківськ – +20

Тернопіль – +20

Чернівці – +18

Хмельницький – +17

Луцьк – +18

Рівне – +20

Житомир – +18

Вінниця – +13

Одеса – +16

Миколаїв – +13

Херсон – +13

Сімферополь – +16

Кропивницький – +16

Черкаси – +12

Чернігів – +15

Суми – +15

Полтава – +14

Дніпро – +14

Запоріжжя – +11

Донецьк – +8

Луганськ – +9

Харків – +14

Київ – +17



Погода в Україні на 18 жовтня / Карта Sinoptik