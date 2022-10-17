На початку тижня у Києві пануватиме золота й тепла осінь. Синоптики обіцяють тепле повітря й сонячне небо.

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Різка зміна погоди у Києві

У середу, 19 жовтня, температура опуститься до +16 градусів. На небі вже появляться хмари, а також може випасти дощ. Вже наступного дня прийде сильне похолодання. 20 жовтня синоптики обіцяють сніг з дощем.

Така погода у столиці не затримається. 21 жовтня повернеться сонце, щоправда, повітря буде навіть холоднішим. Вже після вихідних почне випогоджуватися й теплішати. Тому похолодання не затримається. До кінця жовтня у Києві пануватиме переважно тепла й суха погода.

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Яка буде погода у столиці в листопаді

Третій місяць осені принесе для киян похолодання та морози. Небо майже весь листопад буде похмурим, а стовпчики термометрів вдень підійматимуться лише на кілька позначок вище нуля.

У другій половині листопада морози прогнозують і вдень. Температура повітря опуститься навіть до -10 градусів. Крім того, у цей період прогнозують багато снігу.

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