Коли в Україні прогнозують мокру погоду

Дощі накриють більшість міст України 23 – 24 жовтня. У Києві зливи прогнозують на цілий тиждень.

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Температура повітря у столиці коливатиметься у межах +10...+14 градусів. Найсильніші дощі синоптики обіцяють 27 – 28 жовтня. У ці дні дощі прогнозують у всіх містах України. Лише на Півдні вони будуть менш інтенсивні.

Що цікаво, на Сході сильне похолодання прийде вже після завершення дощового періоду. Так, 30 жовтня температура повітря у Харкові опуститься до +5 градусів. При цьому дощу вже не буде, а на небі навіть появиться сонце, яке вже не грітиме.

Найдовше дощовий період затримається у центральних областях. Там опади обіцяють кожен день. У західних регіонах дощі будуть не такі сильні та тривалі.

Чи буде ще в Україні тепло в жовтні

Синоптикиня Наталка Діденко попередила українців про "температурні каруселі" впродовж тижня 17 – 23 жовтня. Спершу повітря прогріється до +22 градусів, а ближче до середини тижня температура впаде до +6 градусів. У більшість областей прийдуть дощі, а в Карпатах випаде сніг.

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Така погода пов'язана з тим, що територію нашої країни накриє атмосферний фронт.

Водночас Діденко запевнила, що це похолодання буде не остаточним. За її словами, у жовтні в Україні ще буде тепло.