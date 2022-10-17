В начале недели в Киеве будет царить золотая и теплая осень. Синоптики обещают теплый воздух и солнечное небо.

Интересно будут лить несколько дней: в Украину вернутся сильные дожди

Резкая смена погоды в Киеве

В среду, 19 октября, температура опустится до +16 градусов. На небе уже появятся облака, а также дождь. Уже на следующий день придет сильное похолодание. 20 октября синоптики обещают снег с дождем.

Подобная погода в столице не задержится. 21 октября вернется солнце, правда, воздух будет даже холоднее. Уже после выходных начнет проясняться и теплеть. Потому похолодание не задержится. До конца октября в Киеве будет в основном теплая и сухая погода.

Еще до начала зимы: когда в Украину придут сильные морозы и снегопады

Какая будет погода в столице в ноябре

Третий месяц осени принесет для киевлян похолодание и мороз. Небо почти весь ноябрь будет пасмурным, а столбики термометров днем будут подниматься всего на несколько отметок выше нуля.

Во второй половине ноября морозы прогнозируют и днем. Температура воздуха опустится до -10 градусов. Кроме того, в этот период прогнозируется много снега.

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