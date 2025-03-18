Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода 19 марта

Согласно данным синоптиков, погоду будет определять прохладная влажная воздушная масса, которая будет перемещаться с северо-запада.

19 марта будет облачно с прояснениями. В восточных, большинстве северных, центральных, днем и в Одесской областях небольшой снег, днем с дождем; на остальной территории без осадков. В Украине, кроме юга, ночью и утром на дорогах местами гололедица.

Ветер северо-западный, 5 – 10 метров на секунду, днем в Приазовье местами порывы 15 – 20 метров на секунду. Температура ночью -1...-6 градусов, днем +3...+8; в Карпатах ночью -7...-12, днем +1...+6.

Вечером 18 марта в Киев пришла настоящая зима. В сеть выложили много фотографий и видео метели в столице.

Прогноз погоды на 19 марта в Киеве и столичном регионе

Облачно с прояснениями. Небольшой снег, днем с дождем. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью -1...-6, днем +3...+8; в Киеве ночью -1...-3, днем +5...+7.

Погода в областных центрах

  • Киев +5...+7
  • Ужгород +6...+8
  • Львов +6...+8
  • Ивано-Франковск +6...+8
  • Тернополь +5...+7
  • Черновцы +6...+8
  • Хмельницкий +5...+7
  • Луцк +5...+7
  • Ровно +6...+8
  • Житомир +5...+7
  • Винница +5...+7
  • Одесса +6...+8
  • Николаев +5...+7
  • Херсон +6...+8
  • Симферополь +5...+7
  • Кропивницкий +4...+6
  • Черкассы +4...+6
  • Чернигов +5...+7
  • Сумы +4...+6
  • Полтава +4...+6
  • Днепр +5...+7
  • Запорожье +6...+8
  • Донецк +3...+5
  • Луганск +3...+5
  • Харьков +4...+6

погода в Украине нв 19 марта 2025 - карта УкргидрометцентраПрогноз погоды в Украине на 19 марта / Укргидрометцентр