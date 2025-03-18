Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Какой будет погода 19 марта
Согласно данным синоптиков, погоду будет определять прохладная влажная воздушная масса, которая будет перемещаться с северо-запада.
19 марта будет облачно с прояснениями. В восточных, большинстве северных, центральных, днем и в Одесской областях небольшой снег, днем с дождем; на остальной территории без осадков. В Украине, кроме юга, ночью и утром на дорогах местами гололедица.
Ветер северо-западный, 5 – 10 метров на секунду, днем в Приазовье местами порывы 15 – 20 метров на секунду. Температура ночью -1...-6 градусов, днем +3...+8; в Карпатах ночью -7...-12, днем +1...+6.
Вечером 18 марта в Киев пришла настоящая зима. В сеть выложили много фотографий и видео метели в столице.
Прогноз погоды на 19 марта в Киеве и столичном регионе
Облачно с прояснениями. Небольшой снег, днем с дождем. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.
Температура ночью -1...-6, днем +3...+8; в Киеве ночью -1...-3, днем +5...+7.
Погода в областных центрах
- Киев +5...+7
- Ужгород +6...+8
- Львов +6...+8
- Ивано-Франковск +6...+8
- Тернополь +5...+7
- Черновцы +6...+8
- Хмельницкий +5...+7
- Луцк +5...+7
- Ровно +6...+8
- Житомир +5...+7
- Винница +5...+7
- Одесса +6...+8
- Николаев +5...+7
- Херсон +6...+8
- Симферополь +5...+7
- Кропивницкий +4...+6
- Черкассы +4...+6
- Чернигов +5...+7
- Сумы +4...+6
- Полтава +4...+6
- Днепр +5...+7
- Запорожье +6...+8
- Донецк +3...+5
- Луганск +3...+5
- Харьков +4...+6