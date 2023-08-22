По прогнозам синоптиков Укргидрометцентр, в Западных областях возможны кратковременные дожди, Закарпатье и Прикарпатье – значительные дожди с грозами. На остальной же территории – без осадков.
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Какая будет погода в столице
В Киеве и Киевской области в среду, 23 августа, синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до 29 градусов тепла. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду.
Прогноз погоды на 23 августа по Киевской области. Облачно с прояснениями, без осадков. Температура по области ночью 12 – 17 градусов, днем 24 – 29 градусов тепла; в Киеве ночью 15 – 17 градусов, днем 26 – 28 градусов,
– говорится в сообщении синоптиков.
Температура в областных центрах Украины
Киев – +26..+28
Ужгород – +26...+28
Львов – +25...+27
Ивано-Франковск – +24...+26
Тернополь – +25...+27
Черновцы – +25...+27
Хмельницкий – +25…+27
Луцк – +25...+27
Ровно – +26...+28
Житомир – +26...+29
Винница – +26...+29
Одесса – +31...+33
Николаев – +30...+32
Херсон – +30...+32
Симферополь – +29...+31
Кропивницкий – +27...+29
Черкассы – +25...+27
Чернигов – +25...+27
Сумы – +24...+26
Полтава – +26...+28
Днепр – +24...+26
Запорожье – +29...+31
Донецк – +24...+26
Луганск – +24...+26
Харьков – +24...+26
Прогноз погоды на 23 августа / Скриншот с сайта Укргидрометцентра.