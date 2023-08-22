За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, у Західних областях можливі короткочасні дощі, на Закарпатті та Прикарпатті – значні дощі з грозами. Натомість на решті території – без опадів.

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Якою буде погода в столиці

У Києві та Київській області в середу, 23 серпня, синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Повітря в регіоні максимально прогріється до 29 градусів тепла. Вітер північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду.

Прогноз погоди на 23 серпня по Київщині. Мінлива хмарність, без опадів. Температура по області вночі 12 – 17 градусів, вдень 24 – 29 градусів тепла; у Києві вночі 15 – 17 градусів, вдень 26 – 28 градусів,

– ідеться у повідомленні синоптиків.

В Укргідрометцентрі попередили, що до 24 серпня в регіоні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Температура в обласних центрах України

Київ – +26..+28

Ужгород – +26...+28

Львів – +25...+27

Івано-Франківськ – +24...+26

Тернопіль – +25...+27

Чернівці – +25...+27

Хмельницький – +25…+27

Луцьк – +25...+27

Рівне – +26...+28

Житомир – +26...+29

Вінниця – +26...+29

Одеса – +31...+33

Миколаїв – +30...+32

Херсон – +30...+32

Сімферополь – +29...+31

Кропивницький – +27...+29

Черкаси – +25...+27

Чернігів – +25...+27

Суми – +24...+26

Полтава – +26...+28

Дніпро – +24...+26

Запоріжжя – +29...+31

Донецьк – +24...+26

Луганськ – +24...+26

Харків – +24...+26



Прогноз погоди на 23 серпня / Скриншот з сайту Укргідрометцентру