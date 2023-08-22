За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, у Західних областях можливі короткочасні дощі, на Закарпатті та Прикарпатті – значні дощі з грозами. Натомість на решті території – без опадів.
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Якою буде погода в столиці
У Києві та Київській області в середу, 23 серпня, синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Повітря в регіоні максимально прогріється до 29 градусів тепла. Вітер північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду.
Прогноз погоди на 23 серпня по Київщині. Мінлива хмарність, без опадів. Температура по області вночі 12 – 17 градусів, вдень 24 – 29 градусів тепла; у Києві вночі 15 – 17 градусів, вдень 26 – 28 градусів,
– ідеться у повідомленні синоптиків.
Температура в обласних центрах України
Київ – +26..+28
Ужгород – +26...+28
Львів – +25...+27
Івано-Франківськ – +24...+26
Тернопіль – +25...+27
Чернівці – +25...+27
Хмельницький – +25…+27
Луцьк – +25...+27
Рівне – +26...+28
Житомир – +26...+29
Вінниця – +26...+29
Одеса – +31...+33
Миколаїв – +30...+32
Херсон – +30...+32
Сімферополь – +29...+31
Кропивницький – +27...+29
Черкаси – +25...+27
Чернігів – +25...+27
Суми – +24...+26
Полтава – +26...+28
Дніпро – +24...+26
Запоріжжя – +29...+31
Донецьк – +24...+26
Луганськ – +24...+26
Харків – +24...+26
Прогноз погоди на 23 серпня / Скриншот з сайту Укргідрометцентру