Вночі на Закарпатті та в Карпатах можливий невеликий короткочасний дощ та навіть грози. Також легкі опади можуть очікувати на півдні країни.

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Погода в столиці та областях на День Незалежності

На 24 серпня кияни можуть очікувати мінливу малохмарну погоду без опадів. Також у Києві буде доволі спекотно. Повіватиме легенький північно-західний вітерець. Його швидкість – 5 – 10 метрів за секунду.

У Київські області вночі шкала термометра опускатиметься до 11 – 16 градусів, вдень же досягатиме 23 – 28 градусів. У столиці варто очікувати 14 – 16 градусів вночі та 25 – 27 градусів вдень.

На решті території України також варто очікувати мінливу хмарність з півночно-західним вітром. Вночі на Закарпатті та в Карпатах може бути невеликий дощ з грозами. Також можливі тумани. Невеликі опади можливі вдень на крайньому півдні країни.

Температура вночі сягатиме 11 – 16 градусів, вдень 23 – 28 градусів. На півдні вночі шкала опуститься до 17 – 22 градусів, вдень – до 26 – 31 градусів.

Погода в обласних центрах України

Київ – +25..+27

Ужгород – +27...+29

Львів – +25...+27

Івано-Франківськ – +25...+27

Тернопіль – +25...+27

Чернівці – +25...+27

Хмельницький – +25…+27

Луцьк – +25...+27

Рівне – +25...+27

Житомир – +25...+27

Вінниця – +25...+27

Одеса – +28...+30

Миколаїв – +28...+30

Херсон – +28...+30

Сімферополь – +27...+29

Кропивницький – +25...+27

Черкаси – +26...+28

Чернігів – +24...+26

Суми – +23...+25

Полтава – +25...+27

Дніпро – +25...+27

Запоріжжя – +28...+30

Донецьк – +24...+26

Луганськ – +24...+26

Харків – +23...+25

Прогноз погоди на 24 серпня / Укргідрометцентр