Жарче всего будет на Востоке Украины. В Луганске температура воздуха прогреется до +33...+35 градусов
Актуально Когда на Юге и Востоке Украины ослабнет удушающая жара: прогноз от синоптиков
По всей Украине – жара
На всей территории нашей страны в четверг будет солнечно и жарко. Ниже всего столбики термометров опустятся до отметки +28 градусов:
- в Луцке,
- Ровно,
- Ивано-Франковске.
Во всех других городах воздух будет еще жарче. В Донецке и Харькове синоптики прогнозируют +32...+34 градуса.
При жаркой сухой погоде ожидаются суховеи и перенос пылевых частиц с поверхности земли на большие расстояния. Защищайтесь водой, влажной более частой уборкой, окна открывайте аккуратно, лучше уже вечером или ночью,
– подчеркнула синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, ветер будет двигаться со скоростью 5-12 метров в секунду. В восточных и южных областях возможны шквалы – до 15 – 20 метров в секунду.
Прогноз погоды в городах Украины 25 августа.
Ужгород – +31...+33
Львов – +30...+32
Ивано-Франковск – +28...+30
Тернополь – +30...+32
Черновцы – +27...+29
Хмельницкий – +29...+31
Луцк – +28...+30
Ровно – +28...+30
Житомир – +30...+32
Винница – +29...+31
Одесса – +31...+33
Николаев – +31...+33
Херсон – +29...+31
Симферополь – +28...+30
Кропивницкий – +30...+32
Черкассы – +29...+31
Чернигов – +30...+32
Сумы – +30...+32
Полтава – +30...+32
Днепр – +30...+32
Запорожье – +31...+33
Донецк – +32...+34
Луганск – +33...+35
Харьков – +32...+34
Киев – +30...+32
Прогноз погоды в Украине на 25 августа / Карта Укргидрометцентра.