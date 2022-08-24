Жарче всего будет на Востоке Украины. В Луганске температура воздуха прогреется до +33...+35 градусов

Актуально Когда на Юге и Востоке Украины ослабнет удушающая жара: прогноз от синоптиков

По всей Украине – жара

На всей территории нашей страны в четверг будет солнечно и жарко. Ниже всего столбики термометров опустятся до отметки +28 градусов:

в Луцке,

Ровно,

Ивано-Франковске.

Во всех других городах воздух будет еще жарче. В Донецке и Харькове синоптики прогнозируют +32...+34 градуса.

При жаркой сухой погоде ожидаются суховеи и перенос пылевых частиц с поверхности земли на большие расстояния. Защищайтесь водой, влажной более частой уборкой, окна открывайте аккуратно, лучше уже вечером или ночью,

– подчеркнула синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, ветер будет двигаться со скоростью 5-12 метров в секунду. В восточных и южных областях возможны шквалы – до 15 – 20 метров в секунду.

Прогноз погоды в городах Украины 25 августа.

Ужгород – +31...+33

Львов – +30...+32

Ивано-Франковск – +28...+30

Тернополь – +30...+32

Черновцы – +27...+29

Хмельницкий – +29...+31

Луцк – +28...+30

Ровно – +28...+30

Житомир – +30...+32

Винница – +29...+31

Одесса – +31...+33

Николаев – +31...+33

Херсон – +29...+31

Симферополь – +28...+30

Кропивницкий – +30...+32

Черкассы – +29...+31

Чернигов – +30...+32

Сумы – +30...+32

Полтава – +30...+32

Днепр – +30...+32

Запорожье – +31...+33

Донецк – +32...+34

Луганск – +33...+35

Харьков – +32...+34

Киев – +30...+32



Прогноз погоды в Украине на 25 августа / Карта Укргидрометцентра.