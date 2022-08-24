Найспекотніше буде на Сході України. У Луганську температура повітря прогріється до +33...+35 градусів
Актуально Коли на Півдні та Сході України послабне задушлива спека: прогноз від синоптиків
По всій Україні – спека
На всій території нашої країни у четвер буде сонячно й спекотно. Найнижче стовпчики термометрів опустяться до позначки +28 градусів:
- у Луцьку,
- Рівному,
- Івано-Франківську.
У всіх інших містах повітря буде ще жаркішим. У Донецьку й Харкові синоптики прогнозують +32...+34 градусів.
За умов спекотної сухої погоди очікуються суховії та перенесення пилових часток з поверхні землі на великі відстані. Захищайтеся водою, вологим частішим прибиранням, вікна відкривайте акуратно, краще вже ввечері чи вночі,
– наголосила синоптикиня Наталка Діденко.
За її словами, вітер рухатиметься зі швидкістю 5 – 12 метрів за секунду. У східних та південних областях можливі шквали – до 15 – 20 метрів за секунду.
Прогноз погоди у містах України 25 серпня
Ужгород – +31...+33
Львів – +30...+32
Івано-Франківськ – +28...+30
Тернопіль – +30...+32
Чернівці – +27...+29
Хмельницький – +29...+31
Луцьк – +28...+30
Рівне – +28...+30
Житомир – +30...+32
Вінниця – +29...+31
Одеса – +31...+33
Миколаїв – +31...+33
Херсон – +29...+31
Сімферополь – +28...+30
Кропивницький – +30...+32
Черкаси – +29...+31
Чернігів – +30...+32
Суми – +30...+32
Полтава – +30...+32
Дніпро – +30...+32
Запоріжжя – +31...+33
Донецьк – +32...+34
Луганськ – +33...+35
Харків – +32...+34
Київ – +30...+32
Прогноз погоди в Україні на 25 серпня / Карта Укргідрометцентру