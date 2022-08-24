Найспекотніше буде на Сході України. У Луганську температура повітря прогріється до +33...+35 градусів

Актуально Коли на Півдні та Сході України послабне задушлива спека: прогноз від синоптиків

По всій Україні – спека

На всій території нашої країни у четвер буде сонячно й спекотно. Найнижче стовпчики термометрів опустяться до позначки +28 градусів:

у Луцьку,

Рівному,

Івано-Франківську.

У всіх інших містах повітря буде ще жаркішим. У Донецьку й Харкові синоптики прогнозують +32...+34 градусів.

За умов спекотної сухої погоди очікуються суховії та перенесення пилових часток з поверхні землі на великі відстані. Захищайтеся водою, вологим частішим прибиранням, вікна відкривайте акуратно, краще вже ввечері чи вночі,

– наголосила синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, вітер рухатиметься зі швидкістю 5 – 12 метрів за секунду. У східних та південних областях можливі шквали – до 15 – 20 метрів за секунду.

Прогноз погоди у містах України 25 серпня

Ужгород – +31...+33

Львів – +30...+32

Івано-Франківськ – +28...+30

Тернопіль – +30...+32

Чернівці – +27...+29

Хмельницький – +29...+31

Луцьк – +28...+30

Рівне – +28...+30

Житомир – +30...+32

Вінниця – +29...+31

Одеса – +31...+33

Миколаїв – +31...+33

Херсон – +29...+31

Сімферополь – +28...+30

Кропивницький – +30...+32

Черкаси – +29...+31

Чернігів – +30...+32

Суми – +30...+32

Полтава – +30...+32

Дніпро – +30...+32

Запоріжжя – +31...+33

Донецьк – +32...+34

Луганськ – +33...+35

Харків – +32...+34

Київ – +30...+32



Прогноз погоди в Україні на 25 серпня / Карта Укргідрометцентру