Средняя температура днем 26 августа ожидается +29+34 градуса. Дожди с грозами пройдут в южной части Украины.
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Прогноз от синоптикини Наталки Диденко
Синоптикиня Наталки Диденко сообщает , что 26 августа в восточных областях, на значительной части юга Украины, в Днепре с районами, на Полтавщине, Черкасской области порывы восточного ветра будут достигать сильных значений, до 15-20 метров в секунду. По ее словам, на остальной территории Украины ветер будет умеренным.
Во второй половине дня и вечером возможны сильные ливни с градом на Херсонщине и южных районах Николаевщины. На остальной территории Украины будет преобладать сухая воздушная масса,
– написала Наталья Диденко.
В Киеве 26 августа будет солнечно, сухо и жарко. В течение дня максимальная температура воздуха будет составлять +31+33 градуса.
Прогноз погоды в городах Украины 26 августа.
Ужгород – +30...+32
Львов – +29...+31
Ивано-Франковск – +29...+31
Тернополь – +29...+31
Черновцы – +29...+31
Хмельницкий – +29...+31
Луцк – +29...+31
Ровно – +29...+31
Житомир – +30...+32
Винница – +29...+31
Одесса – +29...+31
Николаев – +30...+32
Херсон – +30...+32
Симферополь – +29...+31
Кропивницкий – +30...+32
Черкассы – +30...+32
Чернигов – +30...+32
Сумы – +30...+32
Полтава – +30...+32
Днепр – +30...+32
Запорожье – +30...+32
Донецк – +31...+33
Луганск – +31...+33
Харьков – +31...+33
Киев – +30...+32
Прогноз погоды в Украине на 26 августа / Карта Укргидрометцентра.