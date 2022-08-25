Средняя температура днем 26 августа ожидается +29+34 градуса. Дожди с грозами пройдут в южной части Украины.

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Прогноз от синоптикини Наталки Диденко

Синоптикиня Наталки Диденко сообщает , что 26 августа в восточных областях, на значительной части юга Украины, в Днепре с районами, на Полтавщине, Черкасской области порывы восточного ветра будут достигать сильных значений, до 15-20 метров в секунду. По ее словам, на остальной территории Украины ветер будет умеренным.

Во второй половине дня и вечером возможны сильные ливни с градом на Херсонщине и южных районах Николаевщины. На остальной территории Украины будет преобладать сухая воздушная масса,

– написала Наталья Диденко.

В Киеве 26 августа будет солнечно, сухо и жарко. В течение дня максимальная температура воздуха будет составлять +31+33 градуса.

Прогноз погоды в городах Украины 26 августа.

Ужгород – +30...+32

Львов – +29...+31

Ивано-Франковск – +29...+31

Тернополь – +29...+31

Черновцы – +29...+31

Хмельницкий – +29...+31

Луцк – +29...+31

Ровно – +29...+31

Житомир – +30...+32

Винница – +29...+31

Одесса – +29...+31

Николаев – +30...+32

Херсон – +30...+32

Симферополь – +29...+31

Кропивницкий – +30...+32

Черкассы – +30...+32

Чернигов – +30...+32

Сумы – +30...+32

Полтава – +30...+32

Днепр – +30...+32

Запорожье – +30...+32

Донецк – +31...+33

Луганск – +31...+33

Харьков – +31...+33

Киев – +30...+32



Прогноз погоды в Украине на 26 августа / Карта Укргидрометцентра.