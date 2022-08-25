Середня температура вдень 26 серпня очікується +29+34 градуси. Дощі з грозами пройдуть місцями у південній частині України.

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Прогноз від синоптикині Наталки Діденко

Синоптикиня Наталки Діденко повідомляє, що 26 серпня у східних областях, на значній частині півдня України, у Дніпрі з районами, на Полтавщині, на Черкащині пориви східного вітру досягатимуть сильних значень, до 15-20 метрів за секунду. За її словами, на решті території України вітер буде помірним.

У другій половині дня та ввечері можливі сильні зливи із градом на Херсонщині та у південних районах Миколаївщини. На решті території України переважатиме суха повітряна маса,

– написала Наталка Діденко.

У Києві 26 серпня буде сонячно, сухо та спекотно. Упродовж дня максимальна температура повітря становитиме +31+33 градуси.

Прогноз погоди у містах України 26 серпня

Ужгород – +30...+32

Львів – +29...+31

Івано-Франківськ – +29...+31

Тернопіль – +29...+31

Чернівці – +29...+31

Хмельницький – +29...+31

Луцьк – +29...+31

Рівне – +29...+31

Житомир – +30...+32

Вінниця – +29...+31

Одеса – +29...+31

Миколаїв – +30...+32

Херсон – +30...+32

Сімферополь – +29...+31

Кропивницький – +30...+32

Черкаси – +30...+32

Чернігів – +30...+32

Суми – +30...+32

Полтава – +30...+32

Дніпро – +30...+32

Запоріжжя – +30...+32

Донецьк – +31...+33

Луганськ – +31...+33

Харків – +31...+33

Київ – +30...+32



Прогноз погоди в Україні на 26 серпня / Карта Укргідрометцентру