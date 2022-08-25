Середня температура вдень 26 серпня очікується +29+34 градуси. Дощі з грозами пройдуть місцями у південній частині України.
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Прогноз від синоптикині Наталки Діденко
Синоптикиня Наталки Діденко повідомляє, що 26 серпня у східних областях, на значній частині півдня України, у Дніпрі з районами, на Полтавщині, на Черкащині пориви східного вітру досягатимуть сильних значень, до 15-20 метрів за секунду. За її словами, на решті території України вітер буде помірним.
У другій половині дня та ввечері можливі сильні зливи із градом на Херсонщині та у південних районах Миколаївщини. На решті території України переважатиме суха повітряна маса,
– написала Наталка Діденко.
У Києві 26 серпня буде сонячно, сухо та спекотно. Упродовж дня максимальна температура повітря становитиме +31+33 градуси.
Прогноз погоди у містах України 26 серпня
Ужгород – +30...+32
Львів – +29...+31
Івано-Франківськ – +29...+31
Тернопіль – +29...+31
Чернівці – +29...+31
Хмельницький – +29...+31
Луцьк – +29...+31
Рівне – +29...+31
Житомир – +30...+32
Вінниця – +29...+31
Одеса – +29...+31
Миколаїв – +30...+32
Херсон – +30...+32
Сімферополь – +29...+31
Кропивницький – +30...+32
Черкаси – +30...+32
Чернігів – +30...+32
Суми – +30...+32
Полтава – +30...+32
Дніпро – +30...+32
Запоріжжя – +30...+32
Донецьк – +31...+33
Луганськ – +31...+33
Харків – +31...+33
Київ – +30...+32
Прогноз погоди в Україні на 26 серпня / Карта Укргідрометцентру