Однако существенных осадков синоптики не ожидают нигде. Сильнейшие будут в виде умеренного дождя с мокрым снегом в нескольких областях Украины. А вот облака затянут небо над всем государством.
Интересно +19 градусов: где прогнозируют самую высокую температуру в последние зимние дни
Прогноз погоды от Укргидрометцентра.
Что касается температуры за окном, она будет радовать не зимними пометками на термометрах. Так, например, ночью сильнейший холод ожидается в пределах -1 градуса, а днем минимально будет +2.
Теплее всего в воскресенье будет на Юге Украины. Там температура будет колебаться днем от +4 до +17. Самые холодные температуры будут на Западе, где ожидают от +2 до +6. Что касается Севера, там украинцы будут чувствовать от +3 до +5, а на Востоке Украины – от +6 до +9.
Погода в городах Украины 26 февраля
Киев – +3...+5
Ужгород – +4...+6
Львов – +2...+4
Ивано-Франковск – +2...+4
Тернополь – +2...+4
Черновцы – +2...+4
Хмельницкий – +2...+4
Луцк – +2...+4
Ровно – +2...+4
Житомир – +3...+5
Винница – +3...+5
Одесса – +9...+11
Николаев – +8...+10
Херсон – +10...+12
Симферополь – +15...+17
Кропивницкий – +5...+7
Черкассы – +3...+5
Чернигов – +3...+5
Сумы – +3...+5
Полтава – +5...+7
Днепр – +7...+9
Запорожье – +11...+13
Донецк – +7...+9
Луганск – +6...+8
Харьков – +7...+9
Прогноз погоды на 26 февраля / Данные Укргидрометцентра.